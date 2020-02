La nuova Audi S3 Sportback nelle prime immagini ufficiali

Il Gruppo Volkswagen ha deciso di fare sul serio con le sue hatchback più amate. In questo 2020 arriverà l'attesa Golf 8, così come la Skoda Octavia di nuova generazione, inoltre appena qualche giorno fa è stata annunciata la SEAT Leon 2020 e presto sarà il turno anche dell'Audi A3 Sportback. Nel frattempo guardiamo alla S3 Sportback.

La nuova vettura è stata anticipata ufficialmente da Audi, che ha pubblicato delle immagini con l'auto ancora in livrea promozionale. La nuova Audi S3 Sportback si presenterà sul mercato con un motore Turbo a benzina da 2.0 litri, un TFSI da ben 306 CV e 400 Nm di coppia massima - il che significa 10 CV in più rispetto alla generazione precedente, con la coppia rimasta praticamente invariata.

La nuova S3 Sportback avrà anche trazione Quattro all-wheel drive di derivazione Audi Sport, andando così in diretta competizione con la Mercedes-AMG A35 e la BMW M135i. Tre le modalità di guida, Bilanciata, Dinamica e Comfort, inoltre Audi lancerà anche nuovi pneumatici Bridgestone da 19" disegnati appositamente per la S3. La vettura sarà poi proposta con cambio automatico a doppia frizione, niente manuale dunque, e sospensioni MacPherson. Secondo Audi sarà "il modello più dinamico del segmento", non vediamo dunque l'ora di ammirare la versione finale.