La nuova Audi RS7 offre prestazioni straordinarie con look da supercar: video e foto

I reparti sportivi dei marchi automobilistici tedeschi sono sempre in grado di tirare fuori prestazioni migliori ad ogni iterazione delle loro vetture. Non fa eccezione neanche la nuova Audi RS7, che garantisce performance addirittura superiori a quelle dichiarate.

Secondo i dati ufficiali, infatti la vettura sarebbe in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in 3,6 secondi. Ma la prova reale su strada ha dimostrato le sue reali capacità, con un tempo di 3,4 secondi.

Secondo Auditography l'esemplare che vedete nella galleria in fondo è dotato di un box che rileva tutti i dati sulle prestazioni effettive del veicolo. Infatti ha determinato che lo 0-100 in 3,4 secondi è possibile conseguirlo "praticamente sempre e in ogni luogo" con il launch control attivo. Fatto molto curioso è che la prova la mette in pari con l'Audi R8 con motore V10, un risultato a dir poco clamoroso.

Nonostante la presenza a bordo di due persone e di tutto il materiale necessario per il lavoro, la nuova RS7 è stata capace di coprire il famoso quarto di miglio in soli 11,8 secondi. Senza il peso aggiuntivo ci si sarebbe avvicinati agli 11 secondi, un tempo di tutto rispetto per un'automobile che pesa 2.065 chilogrammi.

Sempre secondo Auditography la vettura dissimula in modo eccellente il suo peso grazia ad una manovrabilità eccezionale, garantita dal sistema a quattro ruote sterzanti che la caratterizza e alle nuove sospensioni ad aria adattive. Due tonnellate sono comunque due tonnellate, e lo scotto di tale mole è insito nei suoi consumi, mitigati tramite un motore capace di un numero minore di giri, limitato a 3.000 rpm.

La RS7 però giungerà sul mercato anche in versione ibrida, la quale avrà a disposizione ancora più potenza rispetto al "modello base" che, ricordiamo, avrà comunque a disposizione una potenza di circa 600 cavalli.

Anche la nuova A7 sarà ibrida, caratteristica che quindi non varrà solamente per le varianti sportive del marchio dei quattro anelli.