Nuova Audi RS5, l'erede più 'cattiva dell'A4 nelle ultime foto spia

La nuova Audi RS5, nella versione Avant, è stata recentemente avvistata per la prima volta, insieme a due prototipi della prossima generazione dell'Audi RS4, durante test effettuati vicino al Circolo Polare Artico

Come sappiamo, Audi ha annunciato l'intenzione di rinominare l'intera gamma, utilizzando numeri pari per rappresentare i veicoli elettrici. Di conseguenza, la berlina A4 sarà conosciuta come A5, e i modelli S4 e RS4 seguiranno la stessa logica.

Il design di questa nuova RS5 si caratterizza per una nuova griglia single frame, prese d'aria inferiori più accentuate sul paraurti anteriore e parafanghi anteriori e posteriori allargati per un aspetto muscoloso e una carreggiata più ampia. La parte posteriore presenta una coppia di scarichi ovali, mentre una barra luminosa a LED a tutta larghezza e unità di illuminazione anteriori con tecnologia HD Matrix. Su queste versioni di prova sono state montate due diverse configurazioni di ruote, inclusa l'ultima versione dei cerchi "Rotor" a cinque razze.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la RS5 manterrà il suo il V6 biturbo da 2,9 litri dell'attuale modello, ma con l'aggiunta di un sistema ibrido plug-in. Questa configurazione dovrebbe garantire un'autonomia elettrica ragionevole, e in linea con i nuovi standard di emissioni di C02, pur mantenendo prestazioni molto elevate. Sebbene la nuova RS5 sia prevista per l'anno prossimo, le prossime A5 e S5 dovrebbero debuttare nel corso di quest'anno.

Sempre rimanendo in tema avvistamenti, recentemente, esperti di tutto il mondo, hanno dichiarato di aver visto la prossima Audi Q9: probabilmente si trattava della Q7 del 2025 che sarà rinnovata completamente. Audi non ha confermato né smentito voci sulla Q9, ma il recente avvistamento di un prototipo molto simile in fase di test è stato chiaramente identificato come una nuova Q7. Non ci sono prove, dunque, di avvistamenti della Q9 al momento.