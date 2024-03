Nuova Audi RS5 Avant, ecco come sarà l'erede dell'A4 da 450 cavalli

Sta per arrivare la nuova Audi A5, quella che di fatto sarà la nuova A4. Forse non tutti sanno che Audi ha deciso di cambiare i nomi, di conseguenza ai dispari sono stati assegnati i modelli termici mentre ai pari quelli elettrici.

La nuova Audi A4 termica diventa A5 e per il prossimo modello, in arrivo in tempi ristretti, sarà prodotta anche nel modello RS, quello storicamente più performante. L'erede più cattiva dell'A4 è stata fotografata negli scorsi giorni in alcuni scatti spia durante i test invernali, e basandosi su questi avvistamenti i colleghi di Kolesa hanno ricostruito graficamente come sarà la versione di produzione della station dei 4 anelli.



Come al solito il modello RS sarà decisamente più bombato rispetto a quello di serie, con un body kit dedicato che prevede dei passaruota voluminosi ma soprattutto una serie di “appendici” aerodinamiche che rendono l'auto davvero aggressiva. Secondo la ricostruzione potremo trovare delle “feritoie” subito dietro i passaruota anteriori per far passare l'aria dai freni e dal motore, ma anche un diffusore che dovrebbe prevedere 4 tubi di scarico.

A spiccare è però senza dubbio il frontale, dove svettano delle prese d'aria decisamente sportive ai lati del paraurti anteriore, con l'aggiunta di una vistosa griglia centrale dove verrà alloggiata la targa e il logo dei quattro anelli, classico simbolo del marchio di Ingolstadt. Il cofano risulta essere bombato e leggermente sagomato, mentre gli specchietti retrovisori sono pensati in colore scuro, lo stesso che ritroviamo anche in altri elementi dell'auto.



Sotto il cofano ci sarà il classico motore 6 cilindri disposti a V biturbo da 2,9 litri con una potenza massima di 450 cavalli. Non è comunque da escludere una versione Plug-In Hybrid visto che i muletti avvistati negli scorsi giorni avevano il classico adesivo giallo dell'alta tensione, di conseguenza si potrebbe pensare al V6 abbinato ad un motore elettrico per una potenza ancora maggiorata. La nuova Audi RS5 dovrebbe debuttare fra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

