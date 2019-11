Nuova Audi RS Q8: ecco la Q più potente con 600 CV e 800 Nm

La famiglia Q di Audi è certamente sinonimo di alte prestazioni e comfort assoluto, oggi però è arrivato il momento di presentare la nuova e più sportiva variante della gamma: ecco a voi la nuova Audi RS Q8.

Senza perderci, andiamo subito al succo del discorso, ovvero al propulsore che batte sotto il cofano di questa nuova meraviglia sportiva. Parliamo di un V8 4.0 TFSI in grado di erogare 600 CV e 800 Nm di coppia, un valore costante in un range che va da 2.000 a 4.500 giri/min - e basterebbe solo questo per capire di quale mostro stiamo parlando.



Lo scatto da 0 a 100 km/h della nuova RS Q8 è possibile in appena 3,8 secondi, davvero impressionante, per raggiungere i 200 km/h invece ci vogliono appena 13,7 secondi. Un motore da un sound eccezionale, "possente e sportivo" secondo le promesse di Audi, che riesce anche a consumare meno del dovuto grazie alla tecnologia COD (cylinder on demand), che disattiva i cilindri 2, 3, 5 e 8 a carichi medi e ridotti.



Autolimitata la velocità, che tocca i 250 km/h senza alcun problema; con il pacchetto Dynamic Plus invece, opzionale, è possibile arrivare a 305 km/h. Passando ai dettagli di fino, la RS Q8 offre sospensioni pneumatiche a cinque bracci, uno sterzo integrale e cerchi in lega di serie da 22" a 10 razze a stella. Grande spazio poi alla sicurezza, con oltre 30 sistemi di assistenza alla guida - tra i quali svettano l'avvertimento al cambio di corsia e l'avvicinamento al cordolo dei marciapiedi.



L'infotainment è ancora una volta affidato alla piattaforma MMI Plus con MMI touch responsive, di serie ovviamente, con modem LTE e hotspot WiFi. In Italia la nuova Audi RS Q8 arriverà nel primo trimestre del 2020. Se siete invece curiosi rispetto al mondo elettrico, non perdete la nuova Audi e-tron Sportback.