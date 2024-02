Nuova Audi RS E-Tron, foto spia mostrano i freni Porsche: pronta una versione performante?

Un'ammiraglia elettrica in vista? Recentemente è stata avvistata una versione camuffata d quella che potrebbe essere la prossima Audi e-tron GT durante alcuni test. Questa è la prima volta che avvistiamo la versione RS ad alte prestazioni, caratterizzata da imponenti pinze dei freni della consociata Porsche.

Come evidenziato dagli osservatori e colleghi di CarBuzz, il restyling della berlina elettrica ad alte prestazioni porterà miglioramenti significativi al design, con un frontale più dinamico arricchito da prese d'aria laterali più generose e una maggiore efficienza di raffreddamento grazie a un paraurti inferiore ridisegnato, dotato di ulteriori aperture per il flusso d'aria. Le modifiche estetiche si estenderanno anche alle minigonne laterali, mentre è probabile che il design posteriore subisca solo lievi aggiornamenti.

La recente evoluzione della Porsche Taycan, con prestazioni fino a 938 cavalli, un'autonomia migliorata e una maggiore agilità, suggerisce che anche l'Audi RS e-tron GT verrà aggiornata su tutti questi fronti, essendo probabilmente basata sulla stessa piattaforma della tedesca di Stoccarda. Tuttavia, mentre la presenza delle pinze dei freni Porsche su questo prototipo potrebbe far supporre l'arrivo di una versione ancora più estrema, al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso da parte di Ingolstadt. Nonostante ciò, è plausibile che la RS e-tron GT si avvicini alle prestazioni attuali della nuova Taycan, data la competizione tra i due marchi nel perseguire il massimo delle prestazioni.

Dato il costante progresso tecnologico di Audi, ci aspettiamo anche significativi miglioramenti nell'illuminazione, con l'adozione probabile di fari ridisegnati con tecnologia HD Matrix personalizzabile, offrendo diverse opzioni di illuminazione diurna. All'interno, prevediamo un aggiornamento del sistema di infotainment, con il touchscreen centrale integrato al quadro strumenti del conducente, insieme a una console centrale ridisegnata e una selezione aggiornata di colori e finiture interne.

L'arrivo sul mercato della e-tron GT aggiornata e della sua controparte RS è previsto per la seconda metà dell'anno, suscitando grande attesa nell'ambito degli appassionati e degli acquirenti alla ricerca delle ultime innovazioni nel settore delle vetture elettriche ad alte prestazioni.

Vi abbiamo mostrato anche le immagini che mostrano la prossima generazione della Audi A5 Avant, evoluzione della A4. Il nuovo modello presenta modifiche significative, incluso un design distintivo più moderno e una possibile variante elettrica. L'evento di presentazione ufficiale potrebbe essere al Motor Show di Ginevra o in primavera/estate