Nuova Audi R8 Coupé GT RWD 2023: 620 CV di potenza a trazione posteriore

Date il benvenuto all'Audi a trazione posteriore più potente mai realizzata, basata sulla versione V10 performance RWD: la nuova Audi R8 Coupé GT RWD porta i cavalli a 620 CV contro i precedenti 570.

A dodici anni dal lancio della prima Audi R8 GT, Audi Sport torna a installare un badge "GT" sulla sua supersportiva. Il V10 da 5.2 litri aspirato cresce da 570 a 620 CV, eguagliando così la variante a trazione integrale quattro. La coppia erogata è ora di 565 Nm anziché 550, da 6.400 a 7.000 giri/min - con il limitatore che subentra a 8.700 giri/min.

Audi R8 Coupé GT RWD è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, tre decimi più veloce dell'Audi R8 Coupé V10 performance RWD; il passaggio da 0 a 200 km/h invece è possibile in 10,1 secondi, con la velocità massima che si attesta sui 320 km/h. Tali prestazioni sono possibili anche grazie alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 velocità, dai rapporti lievemente accorciati e da passaggi di marcia ancora più rapidi.

Per la prima volta nella storia di Audi R8 è poi disponibile la modalità di marcia Torque Rear. Il controllo della trazione, integrato nell'elettronica del sistema ESC, prevede 7 setting attivabili mediante lo specifico satellite al volante. Se il livello 1 garantisce perdite d'aderenza minime, il livello 7 lascia l'intera gestione del propulsore al conducente. Audi R8 Coupé GT RWD risulta anche 20 kg più leggera della vettura che ne costituisce la base tecnica, fermandosi così a 1.570 kg. Audi R8 Coupé GT RWD arriverà in Italia nella seconda metà del 2023.



Tutto questo in attesa che Audi lanci la R8 elettrica nel 2025, con alla base la tecnologia della Porsche Taycan.