Nuova Audi Q8 TFSI e quattro Plug-In Hybrid: 462 CV e 49 km di autonomia elettrica

Audi ha preso l’elettrificazione davvero di petto, senza però dimenticare stile e prestazioni. Lo conferma una volta di più la nuova Audi Q8 TFSI e quattro Plug-In Hybrid, fino a 462 CV di potenza.

A bordo di questo nuovo mostro tedesco troviamo un propulsore termico V6 da 3.0 litri TFSI, turbo a iniezione diretta della benzina con filtro antiparticolato, abbinato ovviamente a un motore elettrico. Due i tagli di potenza, 381 CV (55) oppure il già anticipato 462 CV (60). Il solo motore termico è in grado di erogare ben 340 CV con 450 Nm di coppia, mentre il motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) può raggiungere un picco di 136 CV.

Essendo Plug-in Hybrid, la nuova Audi Q8 TFSI e quattro ha anche una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh, composta da 104 celle a sacchetto e posizionata sotto al pianale del bagagliaio. Un accumulatore in grado di garantire fino a 49 km di strada secondo lo standard europeo WLTP. Grazie alla tecnologia Predictive Efficiency Assistant, nuova Audi Q8 Plug-in Hybrid è capace di ottimizzare i consumi in ogni occasione, sfruttando quattro diverse modalità elettriche e sette programmi di marcia con Audi Drive Select.

Scegliendo la variante 60 con 462 CV e 700 Nm di coppia, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in 5,4 secondi, mentre la velocità è limitata elettronicamente a 240 km/h; con la versione 50 avete 381 CV e 600 Nm di coppia, con 5,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 240 km/h di velocità massima limitata. Identici i consumi, livellati anche grazie al motore elettrico: 2,8-3,1 litri per 100 km, 63-70 g/km di emissioni di CO2. Nuova Audi Q8 TFSI e quattro Plug-in Hybrid sarà disponibile in Italia nel corso dell’ultimo trimestre del 2020.