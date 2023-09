Nuova Audi Q8, il restyling del SUV premium: prezzi e dettagli

Dopo averci fornito i nuovi dettagli sugli interni della Audi Q6 e-tron, ecco il nuovo aggiornamento della Audi Q8: design elegante, tecnologia avanzata, fari LED Matrix HD, luci posteriori OLED digitali, opzioni personalizzabili. Prezzo di partenza: 86.700 euro, prime consegne a Settembre.

Il design espressivo di questo SUV coupé combina sportività ed eleganza, caratterizzato da linee chiare, sbalzi corti e un passo lungo che conferiscono un'impressione di dinamismo e classe. Il frontale è ora arricchito da intarsi verticali disposti a forma di goccia sulla base esterna e a forma di L nelle versioni S line external e SQ8 TFSI. L'approccio scelto da Audi è di tipo minimalista.

Audi Q8 integra i nuovi fari Matrix LED HD e luce laser, le luci di marcia diurna sono digitali, mentre le luci posteriori sono OLED, che si collegano tra loro tramite una striscia luminosa LED nera lucida che riprendono il logo con gli anelli di Audi.

Audi Q8 adesso integra eleganza negli interni di serie, con un allestimento di serie in colore grigi e ben 9 possibilità di personalizzazione dei colori e dei materiali dell'abitacolo. Le finiture comprendono il frassino fine argento naturale per il modello standard, il carbonio twill opaco e l'alluminio lineare grigio argento per la Q8 con il pacchetto sportivo S line e la SQ8 TFSI. Tre nuove finiture colorate, Sakhir Gold, Ascari Blue e Chili Red, con finiture metalliche, aggiungono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Gli aggiornamenti software consentono l'uso di app popolari di terze parti come Spotify e Amazon Music, aumentando la personalizzazione del sistema di infotainment. C'è anche uno store con app specifiche per il mercato, come Youtube che è stato appena integrato come app proprietaria di Audi. L'Audi virtual cockpit ora visualizza avvisi di cambio corsia, distanza da altri veicoli, assistenza agli incroci e informazioni sui semafori online in Full HD.

Il nuovo sistema di sterzo integrale (disponibile come optional, ma di serie sulla SQ8 TFSI), contribuisce a migliorare la sicurezza e il comfort di guida. A basse velocità, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori, riducendo il raggio di sterzata e migliorando la manovrabilità. A velocità più elevate, le ruote posteriori girano nella stessa direzione di quelle anteriori, migliorando la stabilità.

La gamma di motori per l'Audi Q8 offre diverse opzioni di prestazioni:

Audi Q8 45 TDI quattro : Questo modello è dotato di un motore diesel da 3 litri con una potenza di 170 kW (231 CV) e una coppia impressionante di 500 Nm, disponibile tra 1.500 e 3.000 giri/min. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,1 secondi, e la velocità massima è di 226 km/h.

: Questo modello è dotato di un motore diesel da 3 litri con una potenza di 170 kW (231 CV) e una coppia impressionante di 500 Nm, disponibile tra 1.500 e 3.000 giri/min. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,1 secondi, e la velocità massima è di 226 km/h. Audi Q8 50 TDI quattro : Questa versione è più potente, con un motore diesel da 3 litri che eroga 210 kW (286 CV) e una coppia di 600 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,1 secondi, e la velocità massima è di 241 km/h.

: Questa versione è più potente, con un motore diesel da 3 litri che eroga 210 kW (286 CV) e una coppia di 600 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,1 secondi, e la velocità massima è di 241 km/h. Audi Q8 55 TFSI: Questa variante monta un motore a benzina turbo da 3 litri con una potenza di 250 kW (340 CV) e una coppia massima di 500 Nm, disponibile in un'ampia gamma di regimi del motore da 1.370 a 4.500 giri/min. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,6 secondi, e la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Tutti questi motori V6 sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti, alla trazione integrale quattro e al sistema Mild Hybrid, che contribuisce a migliorare l'efficienza del carburante. Questo sistema include una batteria agli ioni di litio e un alternatore di avviamento a cinghia (BAS) che recupera energia durante la decelerazione e può alimentare il sistema elettrico principale a 48 V del veicolo.

Il differenziale sportivo utilizza due frizioni multidisco per distribuire la coppia tra le ruote posteriori durante le curve ad alta velocità. Questo sistema, noto come "torque vectoring", favorisce la ruota esterna alla curva, che ha la migliore aderenza, riducendo al minimo la tendenza al sottosterzo. Ciò rende la manovrabilità ancora più precisa e agevole quando si guida in curva o si accelera in curva.

La nuova Audi Q8 rappresenta l'espressione massima, di casa Audi, per la mobilità e il confort unito a un design elegante che però non disdegna la sportività. Il modello top di gamma del segmento vuole imporsi come Suv di grandi dimensioni che possa rappresentare un punto di riferimento per gli acquirenti che necessitano di grande affidabilità e solidità alla guida.