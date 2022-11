Nuova Audi Q8 e-tron: più sportiva, efficiente e con più autonomia, in Italia dal 2023

Dopo avere mostrato le forme del SUV elettrico Q8 e-tron, Audi annuncia ufficialmente Q8 e-tron anche in Italia. Rispetto al precedente modello cambiano nome, design, potenza e autonomia, e si trova anche un nuovo assetto sportivo per migliorare l’esperienza di guida. Arriverà nelle concessionarie italiane nel 2023.

La Casa dei quattro anelli continua a seguire la sua roadmap elettrica ponendo al vertice della gamma dei SUV elettrici il nuovo Audi Q8 e-tron, realizzato anche nella iterazione Sportback. Entrambi i modelli si avvalgono di una profonda rivisitazione delle linee con single frame ottagonale posto anteriormente, la cui cornice si estende sino alla base dei proiettori in un unicum per la gamma Audi Q.

Lunga 4,9 metri, larga 1,9 metri e alta 1,6 metri circa Audi Q8 e-tron offre il massimo in termini di spazio e comfort. Il passo è di 2,9 metri, mentre la capacità del bagagliaio con cinque persone a bordo si attesta a 569 litri per il modello base e 528 litri nel caso dello Sportback.

Le modifiche più importanti arrivano lato powertrain e batteria: nel caso della versione 50 figurano due motori elettrici per un totale di 340 CV e 664 Nm di coppia, valori superiori di 27 CV e 124 Nm rispetto alla generazione precedente. Anche l’autonomia aumenta, in quanto arriva a 491 km in versione SUV e 505 Km Sportback. La versione 55, invece, arriva a 408 CV e 664 Nm con autonomia rispettivamente di 582 e 600 Km. La velocità massima resta comunque limitata a 200 km/h. Le varianti sportive SQ8, invece, ottengono tre motori elettrici per una potenza massima di 503 CV e coppia di 973 Nm, con autonomia di 494 Km per il modello base e 513 per lo Sportback, mentre la velocità massima è autolimitata a 210 km/h.

I tagli di batteria disponibili sono due: nel caso delle varianti 50 e-tron la capacità è pari a 95 kWh, contro i 114 kWh delle versioni 55 ed S. L’incremento della capacità viene accompagnato da un upgrade elettronico del sistema di gestione dell’accumulatore, cosicché la nuova Audi Q8 e-tron in ogni sua iterazione ricarichi in corrente continua a 150 kW, passando a 170 kW per le versioni 55 e S. In altri termini, la batteria si ricarica dal 10% all’80% in circa 31 minuti. In corrente alternata, invece, il rifornimento è a massimo 11 kW o 22 kW a richiesta, per ricariche tra le 4 ore e 45 minuti e le 9 ore, eccetto per le versioni top di gamma che richiedono 11 ore e 30 minuti a 11 kW o 6 ore a 22 kW. Il procedimento di ricarica viene avviato senza schede o app presso le stazioni di ricarica compatibili grazie alla funzione Plug & Charge.

Le nuove Audi Q8 e-tron godono delle sospensioni pneumatiche adattive e di uno sterzo più diretto, oltre che di un motore asincrono posteriore più efficiente e una aerodinamica affinata grazie a spoiler concepiti per ottimizzare i flussi.

I nuovi SUV elettrici possono contare su oltre 40 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui cinque telecamere, dodici sensori a ultrasuoni e cinque sensori radar. La vera novità è il sistema Remote Parking Pilot Plus, disponibile a partire dal 2023 e capace di gestire il SUV Q8 e-tron autonomamente per le manovre in ingresso e uscita dagli stalli di sosta. A richiesta, poi, tutti i modelli possono essere dotati dei proiettori LED Digital Matrix per aumentare la sicurezza stradale rischiarando le corsie in autostrada durante le manovre chiave, dall’inserimento al cambio di traiettoria. Infine, gli interni high-end vedono la presenza del pacchetto Air Quality, ventilazione dei sedili per il comfort più piacevole possibile, e di inserti decorativi in legno di frassino o sicomoro, in alluminio o anche in carbonio. Audi Q8 e-tron è una gamma certificata carbon neutral e adotta componenti sostenibili derivati dal riciclo, compreso il poliestere delle bottiglie in PET riciclate per realizzare molteplici inserti.

Le nuove Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron saranno ordinabili a partire da metà novembre, ma arriverà sul mercato italiano a fine febbraio 2023; attualmente si conosce solo il prezzo base in Germania, pari a 74.400 euro.