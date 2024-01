Nuova Audi Q7 2024: tanta potenza e OLED posteriori! C'è anche la SQ7 V8

Audi ha appena aggiornato il suo SUV Q7, offrendo ai suoi utenti più stile, comfort e tecnologia. Fra le principali novità anche i gruppi ottici posteriori OLED, per la prima volta disponibili.

Esteriormente, il single frame ottagonale si estende fino alla base dei gruppi ottici ed è corredato da una griglia dal layout inedito. Il marchio tedesco continua a spingere forte sul fronte illuminotecnico, all’anteriore abbiamo infatti proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser, ridisegnati così come i gruppi ottici posteriori che presentano - come anticipato sopra - la tecnologia OLED, novità assoluta per Q7 (il futuro di Audi passa per i laser e gli OLED).

Parlando di personalizzazione potremmo scrivere diverse cartelle, in questa sede dobbiamo però sintetizzare, vi basti dunque sapere che le opzioni sono state ulteriormente ampliate rispetto al precedente modello. Nuova Q7 presenta anche sospensioni pneumatiche adattive e sterzo integrale, con possibilità di ruotare le ruote posteriori di 5 gradi e semplificare così le manovre.

Ma passiamo alle motorizzazioni. Al lancio, nuova Audi Q7 viene proposta con due motori Diesel e un propulsore Benzina con tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Nuova Audi Q7 45 TDI, con motore 3.0 TDI, eroga 231 CV e 500 Nm di coppia, con 226 km/h di velocità massima e accelerazione 0-100 in 7,1 secondi.

Audi Q7 50 TDI invece accelera in 6,1 secondi (0-100), del resto il suo motore V6 TDI eroga 286 CV e 600 Nm di coppia, con 241 km/h di velocità massima. Infine Audi A7 55 TFSI eroga 340 CV e 500 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi grazie al suo motore V6 TFSI. In questo caso la velocità massima autolimitata è di 250 km/h. Nel corso della prima metà del 2024 arriverà anche una variante Plug-in Hybrid.

Per chi invece non ama accontentarsi, la nuova SQ7 TFSI sfoggia un motore V8 4.0 biturbo da 507 CV e 770 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h possibile in appena 4,1 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. Questo veicolo dal DNA sportivo presenta alcune “chicche” come l’iniezione diretta della benzina, il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri, il sistema cylinder on demand (COD) che “spegne” quattro cilindri ai carichi medi e ridotti, la fasatura variabile lato aspirazione e scarico e i due turbocompressori Twin Scroll.

Nuova Audi Q7 2024 sarà nelle concessionarie italiane dal prossimo mese di giugno.