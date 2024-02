Nuova Audi Q6 e-tron, eccola nella sua versione finale (quasi) senza il camouflage

La bellissima Audi Q6 E-Tron è stata recentemente immortalata quasi senza camouflage in Europa. I nastri coprono lo stemma sulla griglia anteriore e nascondono dettagli nella parte posteriore. Nonostante la mancanza del logo sul portellone, è evidente che si tratti di un prodotto di Ingolstadt.

Chissà per quale motivo per cui Audi non ha ancora svelato completamente il veicolo, eliminando ogni camuffamento residuo. I tempi sarebbero maturi, in teoria. Recentemente vi abbiamo anche mostrato gli interni della Audi Q6 E-Tron, dunque ormai manca solo il reveal ufficiale e sembra al quanto strano che Audi celi ancora qualche mistero attorno a questo veicolo.

Le informazioni attuali che abbiamo sulla Q6 E-Tron, indicano che i fanali posteriori siano dotati di una tecnologia avanzata, capace di avvertire gli altri utenti della strada sui pericoli imminenti. I dettagli sui fari non sono ancora stati rivelati da Audi, ma si prevede che adotteranno la tecnologia Matrix LED personalizzabile come sulla SQ8.

La configurazione interna, come già anticipato, è già stata svelata da Audi stessa quasi cinque mesi fa, con particolare attenzione a un nuovo concetto di tecnologia degli interni chiamato "Digital Stage", l'uso di materiali sostenibili e la riduzione dei pulsanti sull'infotainment. Fortunatamente, la manopola fisica del volume rimarrà, ma il controllo sarà implementato anche tramite touch sul volante.

Ricordiamo che questa sarà la prima Audi a utilizzare l'architettura Premium Platform Electric, già inaugurata da Porsche con la nuova Macan. La variante Turbo di alto livello della Macan infatti, offre fino a 630 cavalli e 1129 nm di coppia, un'offerta che probabilmente sarà nella RS Q6 e-tron. Per la versione standard del Q6, si prevede un'offerta di 469 CV e 800 di coppia.