Nuova Audi Q5: il primo teaser mostra i fari LED Matrix

Una recente campagna teaser lanciata da Ingolstadt mostra il nuovo restyling della Audi Q5. La novità principale riguarda l'introduzione dei fari Matrix LED su tutta la gamma. Le altre novità tecnologiche potrebbero inoltre prendere spunto dalla nuova Q6 e-Tron presentata in estate.

Ad esempio, la nuova interfaccia "Digital Stage" (che vedremo nella Q6 e-Tron) offre un display da 11,9 pollici affiancato da un display touch MMI da 14,5 pollici, entrambi dotati di tecnologia OLED. Inoltre, Q6 e-Tron presenta anche un altro display MMI da 10,9 pollici davanti al passeggero. Non è da escludere del tutto che il nuovo Q5 possa ereditare alcuni elementi della sorella maggiore per queta nuova iterazione.

Riguardo alla parte posteriore dell'auto, ci si aspettano ulteriori miglioramenti estetici, tra cui luci a LED organiche (OLED), nuovi paraurti e leggeri ritocchi al design, inclusa una possibile nuova griglia anteriore, che contribuiranno a mantenere l'aspetto della Q5 fresco e contemporaneo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo per certo che non vedremo una versione completamente elettrica della Q5, dal momento che, in linea con la nuova nomenclatura di Audi, saranno i numeri pari (es. Q4, Q6 ecc.) ad avere una propulsione elettrica. Tuttavia è plausibile l'introduzione di motori a quattro cilindri turbo con varianti ibride leggere e ibride plug-in.

Mentre la data di presentazione ufficiale non è stata confermata, l'avvio della campagna teaser suggerisce che potremmo ottenere maggiori dettagli in tempi brevi, forse già al Los Angeles Auto Show di quest'anno.