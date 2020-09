Nuova Audi Q5 Sportback 2021, ibrida, tecnologica e iper connessa

La gamma SUV coupé di Audi si amplia ulteriormente, grazie all’arrivo della nuova Audi Q5 Sportback. Una generazione che tenta di coniugare alla perfezione sportività e altissima tecnologia.

Tecnologia che parte dai gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED di derivazione Audi A8 e passa per le motorizzazioni MHEV e Plug-In Hybrid (così come fatto dalla sorella Audi Q5 2020). In Europa infatti la nuova Audi Q5 Sportback avrà una configurazione 2.0 (40) TDI quattro S tronic da 204 CV e 400 Nm di coppia, assistita dalla tecnologia mild hybrid a 12V. Successivamente al lancio avremo anche un motore TDI a 4 cilindri che porta ulteriore potenza, un possente V6 TDI MHEV a 48V, due propulsori 2.0 TFSI MHEV a 12V.

Inoltre non mancheranno due livelli di potenza con tecnologia Plug-in Hybrid e motori TFSI nella variante sportiva SQ5. Nuova Q5 sarà poi iper connessa, con sistema di infotainment di terza generazione MIB 3, display di controllo Full HD da 12,3 pollici, head-up display opzionale, possibilità di connettere l’app myAudi e piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L’auto fa anche il pieno di ADAS, con assistenza alla guida adattiva e predictive efficiency assistant. La nuova Gamma Audi Q5 Sportback sarà nelle concessionarie italiane nel primo semestre del 2021.