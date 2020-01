Nuova Audi Q5 2020: tecnologia mild-hybrid e allestimenti base più ricchi

Il SUV Audi più venduto al mondo si rinnova e dà il benvenuto ai nuovi motori 2.0 TDI con tecnologia mild-hybrid: ecco la nuova Audi Q5 2020 fino a 204 CV.

La casa di Ingolstadt ha pensato di rinnovare la motorizzazione bestseller di Audi Q5 (2.0 TDI da 190 CV) aprendo le porte alla tecnologia mild-hybrid. Questo permette l'arrivo a listino del nuovo 2.0 TDI da 204 CV con sistema mild-hybrid da 12 Volt. La tecnologia MHEV era sino ad ora appannaggio della versione 2.0 TFSI quattro S tronic 245 CV, oggi invece è disponibile anche sugli step da 136 e 163 CV 2.0 TDI. Nello specifico le tre potenze erogano: 136 CV e 320 Nm di coppia, 163 CV e 380 Nm di coppia, 204 CV e 400 Nm di coppia.

L'alternatore/starter da 12 Volt ottimizza la funzione di Start&Stop, permettendo lo spegnimento e la riaccensione del motore in fase di veleggio a qualsiasi velocità, sin dai 15 km/h. La nuova Audi Q5 2020 presenta poi allestimenti di ingresso più ricchi rispetto al passato, pensiamo a Sport e Design. Di serie troviamo oggi il climatizzatore automatico a tre zone, il sistema di ausilio al parcheggio Plus, il supporto lombare a quattro vie a regolazione elettrica per le sedute anteriori e il Cruise Control. Audi Q5 2020 parte da 45.200 euro nella versione 30 TDI S tronic da 136 CV, la variante plug-in parte invece da 57.500 euro con la 50 TFSI e quattro S tronic da 299 CV.