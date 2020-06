Nuova Audi Q5 2020: il SUV tedesco diventa Mild e Plug-In Hybrid

Qual è il modello della gamma Audi Q più venduto? Audi Q5, che oggi si rinnova a 360 gradi. Il design esterno infatti è più grintoso rispetto al passato, mentre all'interno la parola chiave è: digitalizzazione.

All'esterno la nuova Audi Q5 2020 si allinea con le ultime uscite del marchio dai quattro anelli, all'interno invece spicca uno schermo MMI Touch al centro della plancia orientato al conducente da 10,1 pollici. Un sistema MMI dotato di una nuova main unit, con infotainment di terza generazione MIB 3 capace di una potenza di calcolo superiore di 10 volte rispetto al precedente MIB 2. Si fa poi notare il nuovo Audi Virtual Cockpit Plus interamente digitale, con schermo Full HD da 12,3 pollici e comandi al volante.

Grazie al portfolio di servizi Audi Connect e Audi Connect Plus poi abbiamo diverse funzionalità da sfruttare online, compresa la connettività Car-To-X. Con Google Earth è anche possibile vedere numerose metropoli europee in 3D, mentre la radio digitale DAB+ è di serie; presente a bordo anche Amazon Alexa, l'assistente vocale direttamente integrato nel sistema MMI. Per la prima volta poi i gruppi ottici posteriori saranno OLED.

Ma passiamo alle motorizzazioni. Nuova Audi Q5 2020 debutta in Europa nella configurazione 2.0 TDI quattro S tronic (40), un motore a gasolio che eroga 204 CV e 400 Nm di coppia. Grazie alla tecnologia Mild Hybrid a 12V Audi assicura inoltre un recupero di carburante pari a 0,3 litri ogni 100 km. Audi Q5 2020 2.0 (40) TDI quattro S Tronic MHEV può contare su un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) collegato all'albero motore, che permette anche l'utilizzo del veleggiamento fra i 55 e i 160 km/h. Audi ha poi confermato l'arrivo a listino della variante ibrida plug-in TFSI e, in due livelli di potenza. Per saperne di più sulle tecnologie ibride attualmente disponibili vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Nuova Audi Q5 2020 sarà nelle concessionarie nel quarto trimestre del 2020, con l'edizione speciale Edition One disponibile al lancio.