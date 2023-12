Nuova Audi Q3 2024, tutti i dettagli: prezzo da 42mila euro, non ci sarà l'elettrico

Dopo il recente render della nuova Audi Q3 2024, torniamo a parlare del SUV della casa dei quattro anelli, che dovrebbe fare la sua comparsa ufficiale nel corso dell'anno che sta per iniziare, per poi entrare in commercio molto probabilmente a inizio 2025, quindi fra circa un anno.

A fornire una serie di dettagli inediti sul prossimo Sport Utility Vehicle di casa Audi, che in Italia è fra le 50 vetture più vendute del 2023 (30esimo posto assoluto, 14.721 immatricolazioni), sono i francesi de L’Autojournal (dati presi da Autopareri), che hanno dedicato la prima pagina del loro ultimo numero, uscito lo scorso 14 dicembre.

Secondo quanto raccolto la nuova Audi Q3 dovrebbe avere un prezzo d'attacco di circa 42mila euro, quindi circa 5mila euro in più rispetto al modello attuale. La motorizzazione “base” sarà il Mild Hybrid e due dovrebbero essere le version previste, leggasi un 48V benzina 1.5 TFSI da 110 e 150 cavalli, e un 48V diesel con una potenza di 150 e 190 cavalli.

Non ci sarà la versione full hybrid, mentre ci sarà la Plug-In con 260 cavalli, caratterizzata da un motore benzina da 150 cavalli più altri 110 cavalli dall'elettrico. La batteria sarà da 25,7 kWh e garantirà un'autonomia molto interessante di ben 100 chilometri in solo elettrico. Prevista inoltre una variante SQ3 disponibile subito al lancio con una potenza maggiore.

Non ci sarà invece la versione full electric, anche perchè come vi abbiamo raccontato più volte, Audi ha rivoluzionato i nomi con l'avvento delle auto elettriche, con le numerazioni dispari assegnate alle vetture con motore termico, mentre le pari saranno solo green.

Da segnalare, tornando alla nuova Audi Q3, che la vettura sarà prodotta in Ungheria, nel noto stabilimento di Gyor. La sede dei 4 anelli in terra magiara è stata inaugurata 30 anni fa, nel 1993, ed ha prodotto tutte le generazioni dell'Audi TT, alcune varianti dell'A3 e la maggior parte proprio dei Q3.

Infine, per quanto riguarda gli interni, saranno di chiara ispirazione Q6 e-tron, mostrati per la prima volta lo scorso settembre e caratterizzanti da una plancia decisamente futuristica con un display a tutta lunghezza.