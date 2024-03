Nuova Audi Q2 e-tron, anche Ingolstadt avrà il suo B-SUV elettrico: ecco come sarà

Audi sembra intenzionata ad entrare nel ricco mercato dei B-SUV elettrici. Secondo le ultime indiscrezioni l'azienda dei 4 anelli starebbe pensando di produrre una versione e-tron della sua Q2, ampliando così la propria offerta green.

La notizia, di fatto, circola già da quasi un anno e in questi giorni i francesi di Automobile-Magazine hanno rimpolpato la nuova con numerosi dettagli, a cominciare dal fatto che la Q2 e-tron potrebbe mandare definitivamente in pensione l'attuale Q2 termica, rinnovata nel 2020.



Tenendo conto che anche l'Audi A1 sparirà a breve dai listini, la Q2 e-tron sarà quindi la nuova entry level di Audi. Al momento la gamma SUV elettrici dei 4 anelli prevede la recentissima Q6 e-Tron, presentata in via ufficiale due giorni fa, quindi la Q4 e la Q8, e di fatto con la Q2 andrà a coprire ogni segmento del mercato.

Obiettivo, cercare di rendere un po' più democratico il SUV elettrico di Audi, tenendo conto che ad oggi i listini dei modelli in commercio sono piuttosto alti, mentre la Q2 potrebbe avere un prezzo d'attacco più alla portata di tutti, alla luce anche dello sconto probabile grazie agli incentivi.



La nuova Q2 e-tron nascerà sulla base della Skoda Epiq che arriverà sul mercato nel 2025, un anno prima appunto della cugina a firma Audi. La batteria avrà tagli di 50 e 80 kWh, per un'autonomia di circa 400km con una singola carica.

Ma quanto potrebbe costare? Tenendo conto che l'obiettivo di Skoda è di vendere il suo SUV compatto a 25mila euro, Audi potrebbe partire un po' più in alto, fra i 30 e i 35mila euro, comunque perfettamente in linea con la concorrenza capitanata da Volvo EX30, Jeep Avenger, Smart #1 e via discorrendo.



La notizia della piccola e-tron, se verrà confermata, non può che essere accolta in maniera positiva, visto che amplierà la gamma delle auto elettriche a disposizione, con la speranza che anche in Italia il green possa prendere finalmente piede.

