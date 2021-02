La nuova Audi e-tron GT contro Porsche Taycan, Tesla Model S e Lucid Air

Nella serata di ieri 9 febbraio Audi ha presentato la nuova e-tron GT, una Granturismo a zero emissioni. L’elettrica tedesca arriverà in versione “quattro” e “RS”, ma quali differenze ci sono con le principali concorrenti?

Ovviamente il modello concorrente numero 1 è certamente la Porsche Taycan, sia per design che come caratteristiche, abbiamo però anche la Tesla Model S e la Lucid Air. Quattro vetture molto potenti, partiamo infatti dalle performance. Ogni modello ha diversi livelli di potenza, la nuova e-tron GT parte ad esempio dai 530 CV della “quattro” per arrivare ai 646 CV della “RS”. Sulla carta, la Lucid Air sembra essere la più potente, con la Model S Plaid che invece è di sicuro la più scattante.

Sul fronte batteria, la Lucid Air è anche la berlina con l’accumulatore più grande, da ben 113 kWh, la Tesla Model S però batte tutti con i suoi 830+ km possibili con 100 kWh. Guardando al prezzo, dopo la presentazione della variante a trazione posteriore, la Porsche Taycan è diventata l’elettrica top class più accessibile, la e-tron GT però sin dalla sua versione base offre la trazione integrale. La Model S Plaid invece vince dal punto di vista dei motori, ben 3, per un prezzo che supera i 150.000 euro con l’aggiunta di qualche optional.