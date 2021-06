La nuova Audi e-tron potrebbe avere 600 km di autonomia

In base ad un recentissimo report di Autocar pare che i piani di Audi per i suoi nuovi modelli completamente elettrici siano indiscutibilmente ambiziosi. Le voci di corridoio inerenti l'imminente refresh di e-tron ed e-tron Sportback affermano che l'autonomia per singola carica potrebbe spingersi fino a toccare i 600 chilometri in ciclo EPA o WLTP.

Il ciclo EPA è famoso per restituire stime sensibilmente più modeste rispetto allo standard europeo WLTP, per cui nella prima ipotesi saremmo davanti a dati eccezionali. Allo stato attuale delle cose, la EPA riporta un range di circa 357 chilometri per la e-tron corrente, mentre la e-tron Sportback arriva a malapena a sfiorare i 350 chilometri.

Autocar fa sapere che l'aggiornamento potrebbe servire ad allungare la vita sul mercato della e-tron fino al 2025 e oltre, e fino ad allora il brand di Ingolstadt avrà sicuramente commercializzato tanti altri modelli a zero emissioni come il tanto chiacchierato SUV Q8 e-tron.

Gli investimenti su ricerca e sviluppo sono quindi massici, e nel prossimo futuro assisteremo al debutto di EV sempre più capaci ed efficienti, con motori e sistemi elettronici in grado di garantire un risparmio energetico ad oggi inarrivabile. Fonti anonime interne ad Audi avrebbero parlato di potenziamenti notevoli a batterie e powertrain, ed è plausibile che la casa dei Quattro Anelli voglia al contempo aumentare il numero di kWh medio dei pacchi batteria.

Ecco le parole che, secondo Autocar, sarebbero state pronunciate da un funzionario Audi di alto livello:"Ci sarà un aggiornamento per il SUV e-tron e l'e-tron Sportback. Entrambe le auto riceveranno aggiornamenti significativi con un certo numero di miglioramenti tecnici che ne incrementeranno ulteriormente la competitività."

Detto questo, non vediamo l'ora di poter ricevere notizie ufficiali nel merito della questione, ma restando in tema possiamo già menzionare una importante conferma da parte di Audi: il marchio tedesco svilupperà solo auto elettriche dal 2026 in poi, mentre dal 2033 avverrà lo stop totale alla vendita motori termici. A proposito di modelli a zero emissioni, ecco come si comporta la Audi e-tron GT nel mondo reale: autonomia e ricarica al top.