Nuova Audi A7 2025, è tutto pronto per la sostituita dell'A6: ecco come sarà

Se BMW e Mercedes-Benz hanno messo la quinta, tentando una repentina accelerata nella produzione delle auto elettriche di alta gamma, e soprattutto di berline EV, in questo elenco c'è forse un grande assente, ovvero Audi. Il brand di Ingolstadt adesso vuole ridurre il gap con i suoi concorrenti diretti. E chissà se l'A7 ci riuscirà...

Adesso, però, occorre fare un po' di chiarezza. Abbiamo parlato della A7, un modello che - secondo quanto rivelato dal magazine olandese AutoWeek - dovrebbe arrivare nel 2025; ma di cosa si tratta? E soprattutto, cosa rappresenterà per la Casa automobilista tedesca? Ora vi spiazziamo: nonostante tutto il preambolo, non si tratta di una vettura green, anzi. Proprio come sta accadendo all'interno della gamma di Mercedes, anche in Audi i modelli stanno per cambiare dicitura, o meglio ancora numerazione. Numeri pari per i veicoli elettrici, dispari per i termici.

Così la A7 si rivela essere l'evoluzione della A6 (la nuova Audi A6 e-tron elettrica sarà fantastica: fino a 800 CV e un'autonomia da 700 km), anche se la A6 continuerà ad esserci, seppur in un'altra versione. Per la berlina (e station wagon) tedesca di medio-alta gamma, dunque, si prevede un avvenire a emissioni zero, con una nuova versione full electric che ha intenzione di competere con vetture del calibro della BMW i5 e della Mercedes-Benz EQE (l'Audi A6 Avant diventa elettrica? Fotografata la nuova versione e-tron). Riuscirà a gestire questo alto nel green? Staremo a vedere.

Ma staremo a vedere anche come verrà realizzato il nuovo veicolo termico. No, i motori tradizionali non verranno abbandonati, ancora per il momento, e allora ecco l'Audi A7. Il modello dovrebbe prendere vita su un'evoluzione della piattaforma MLB, quindi dobbiamo aspettarci anche delle proposte hybrid.