Nuova Audi A6, ecco come sarà la berlina elettrica rivale di BMW i5 e Mercedes EQE

Dopo la nuova Audi Q6 e-tron, SUV iper tecnologico elettrico, la casa di Ingolstadt è pronta a lanciare anche la versione berlina elettrica della stessa, la A6 e-tron. Obiettivo, sfidare a viso aperto le due rivali i5 di BMW ed EQE di Mercedes.

La presentazione avverrà la prossima estate, dopo di che verrà rivelata anche la versione station wagon, la Audi A6 Avant e-tron che invece sfiderà la BMW i5 Touring. Come la Q6, anche l'A6 nascerà dalla nuova piattaforma PPE, la stessa utilizzata anche per la Porsche Macan svelata ufficialmente a gennaio.

Gli inglesi di Autoexpress, fra i magazine più autorevoli per quanto riguarda il settore automotive, hanno cercato di ricostruire a livello grafico, con l'aiuto del desiger Avarvarii, come sarà la nuova A6, alla luce anche delle foto spia della stessa vettura, avvistata negli ultimi mesi durante i classici test invernali.

Il risultato deriva anche dal concept presentato nel 2021, e che Audi ha sempre spiegato assomigliasse molto alla versione di produzione. Frontalmente spiccano i fari divisi, molto simili a quelli visti sulla Q6, mentre la griglia sarà come sempre a froma di trapezio e tinteggiata in colore nero. La forma sarà assolutamente aerodinamica, dovrebbe avere un Cd di soli 0,22 e l'aspetto sarà meno tradizionalista rispetto alla i5, più da fastback che da berlina classica. La linea del tetto sarà quindi spiovente, mentre sulla fiancata spiccherà una curvatura nella zona bassa, presa direttamente dal sopracitato concept.

Il posteriore dovrebbe essere dotato di una striscia luminosa a tutta lunghezza, e non è da escludere un grande diffusore. L'Audi A6 e-tron dovrebbe avere un'autonomia di circa 650km, quindi più o meno in linea con la Q6, ed inoltre dovrebbe essere dotata di due motori, trazione integrale e una batteria da 100 kWh.

Sarà infine presente la versione sportiva S6 e-tron, per rivaleggiare con l'M60 i5, e non è da escludere anche una RS6, per competere direttamente con l'M5 elettrica, che dovrebbe comunque giungere più avanti.

Ricordiamo che Audi ha cambiato i nomi delle vetture, di conseguenza l'A6 e-tron sarà l'erede della A5. L'attuale A6 diverrà invece A7 e il nuovo modello arriverà l'anno prossimo.

