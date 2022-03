Nuova Audi A6 Avant e-tron concept, la wagon elettrica disegnata nella galleria del vento

Con l'avvento di SUV e Crossover, fuoristrada e wagon hanno avuto sempre meno spazio sul mercato internazionale. Esistono tuttavia dei marchi che ancora regalano emozioni agli appassionati, date ad esempio un'occhiata alla nuova Audi A6 Avant e-tron concept.

Sorella della A6 e-tron svelata nel 2021, questa nuova Audi A6 Avant e-tron concept appartiene alla gamma high-end dei quattro anelli e si basa sulla piattaforma PPE. Lunga 4,96 metri, larga 1,96 metri e alta 1,44 metri, questa vettura offre alcune delle migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato, pensiamo a un sistema di tensione nominale da 800 V che permette di arrivare a 270 kW di potenza in ricarica DC - che si traducono in 300 km recuperati in 10 minuti di carica fast.

Da 100 kWh la batteria montata nel pianale, con un'autonomia stimata da Audi è di 700 km con una sola carica. Altissime anche le prestazioni del motore: 476 CV e una coppia da 800 Nm, per uno scatto 0-100 km/h possibile in meno di quattro secondi - anche grazie a un coefficiente aerodinamico da fuoriclasse. Abbiamo infatti un Cx di 0,24, solo 0,02 in più rispetto alla Audi A6 e-tron, possibile anche grazie a specchietti laterali virtuali; questo significa minori consumi di energia e una maggiore autonomia.