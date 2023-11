Nuova Audi A5 Station Wagon, ecco come sarà l'erede dell'A4

Sono passati pochi giorni da quando la nuova Audi A5, ex A4 Station Wagon, è stata fotografata senza camouflage, uno scatto che ha permesso ai colleghi di Kolesa di ricostruire tramite computer grafica quello che sarà l'aspetto finale della nuova famigliare di Ingolstadt.

La prima cosa da sapere, nel caso vi foste persi qualcosa, è che Audi ha rivoluzionato i nomi dei propri modelli, lasciando ai dispari le vetture a benzina e diesel, e ai pari le elettriche.

La nuova Audi A5 Station Wagon (ex A4), avrà quindi il motore a combustione interna e viste le recenti foto dovrebbe essere svelata a breve, molto probabilmente all'inizio del 2024. Non si hanno invece informazioni in merito alla nuova A4, mentre l'A5, vedendo anche gli scatti pubblicati su questa pagina, appare un'auto decisamente più tradizionale, molto simile alle station commercializzate negli ultimi anni dalla casa dei 4 anelli.

Come detto sopra, negli ultimi scatti “spy” la vettura è apparsa senza alcun camuffamento, di conseguenza i dettagli sono facilmente individuabili e ricostruibili a livello grafico. Si scopre così che le proporzioni dell'Audi A5 Station saranno quelle solite, mentre il design appare senza dubbio meno spigoloso e più arrotondato rispetto alla precedente versione, sulla falsa riga della berlina elettrica e-tron GT.

A livello di frontale avremo inoltre una griglia del radiatore più compatta, mentre i fari avranno una forma tutto sommato semplice con un richiamo al restyling dell'attuale generazione dell'Audi A4. Per quanto riguarda la vista laterale, invece, spiccano senza dubbio le maniglie delle portiere, con un dettaglio inedito, quello di essere rientranti, cosa insolita per l'azienda tedesca.

Rimangono infine dei dubbi sul posteriore in merito alla forma delle luci a LED, anche se è certo che saranno a tutta lunghezza, stile che va tanto di moda negli ultimi anni e che numerose case hanno adottato.

Da segnalare infine che la nuova Audi A5 presenterà motorizzazioni termiche e ibride, oltre che la carrozzeria Station e Liftback a 5 porte. Dubbi invece circa la possibilità che venga realizzata una nuova versione berlina.