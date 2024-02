Nuova Audi A5, ecco tutte le novità della prossima 'A4' in uscita nel 2024

Ecco le prime foto della nuova Audi A5, che in realtà è la A4 per via del cambio della nomenclatura di tutta la gamma Audi, vi abbiamo spiegato il tutto il un precedente articolo. Quest'auto si presenta come un effettivo aggiornamento dell'A4 con qualche elemento di design e tecnologico in più.

La prossima Audi A5 del 2024 (l'immagine è presa dalla pagine Instagram di @Lars_o_saeltzer) sfrutterà una piattaforma innovativa denominata PPC (Piattaforma Premium a Combustione), appositamente progettata per veicoli con motorizzazioni a combustione disposte longitudinalmente. Questa nuova architettura rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla ben consolidata piattaforma longitudinale modulare MLB evo, già adottata con successo su altri modelli come l'Audi A6 che ora prenderà il nome di A7 di cui vi abbiamo parlato ieri.

La nuova Audi A5 si distingue per un design all'avanguardia e dinamico, con particolare enfasi sulle griglie del radiatore ingrandite e sulla sofisticata striscia luminosa a LED nella zona posteriore del veicolo. L'abitacolo, completamente ridisegnato, accoglie un avanzato sistema di infotainment focalizzato su un ampio touchscreen centrale, strumentazione digitale compatta e un display head-up. Grazie all'implementazione di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, le informazioni visualizzate si adattano in tempo reale alle preferenze e alle condizioni di guida dell'utente, garantendo un'esperienza di guida personalizzata e altamente efficiente.

La gamma motori della nuova Audi A5 comprende i rinomati propulsori 2.0 TSFI e 2.0 TDI, entrambi caratterizzati da una configurazione a quattro cilindri e sovralimentazione turbo. Le potenze disponibili per i motori a benzina variano da 150 a 265 CV, mentre per quelli diesel vanno da 136 a 204 CV. Tutte le unità motrici sono accoppiate al cambio a doppia frizione S-Tronic, con le versioni più performanti disponibili anche con il sistema di trazione integrale "quattro".

Particolare attenzione è dedicata ai modelli ibridi plug-in, come il 2.0 TFSI che potrà essere combinato con un motore elettrico integrato e cambio a doppia frizione, che assicura un'autonomia in modalità completamente elettrica di circa 100 chilometri. Le varianti ibride non plug-in fanno invece parte della famiglia mild-hybrid, caratterizzate dalla presenza di un motogeneratore per ottimizzare l'efficienza e le prestazioni del veicolo