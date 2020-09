Nuova Audi A3 Sportback g-tron a metano: efficiente e performante

In questo 2020 abbiamo parlato moltissimo di auto elettriche e di ibride, molto meno di vetture a metano, il "carburante alternativo" però non è affatto morto e sepolto, come dimostra la nuova Audi A3 Sportback g-tron.

Si amplia dunque la gamma della nuova Audi A3 grazie all'arrivo di questa nuova Audi A3 Sportback 1.5 (30) g-tron S tronic a metano, spinta da un motore 1.5 TFSI da 131 CV che promette prestazioni brillanti, grande efficienza e un impatto ambientale ridotto. Un'auto in grado di erogare ben 200 Nm di coppia da 1.400 a 4.000 giri/min grazie al propulsore 4 cilindri caratterizzato dalla sovralimentazione mediante turbocompressore a geometria variabile e dal ciclo Miller, tutto a vantaggio del contenimento dei consumi e delle emissioni.

Nuova Audi A3 Sportback 1.5 g-tron scatta da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 211 km/h, a fronte di consumi nel ciclo combinato WLTP di 6-6,5 metri cubi di metano ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 comprese fra 108 e 116 grammi/km. L'autonomia a metano è pari a 445 km, a cui in emergenza si può aggiungere un comodo serbatoio di benzina da 9 litri. Nuova Audi A3 Sportback 1.5 g-tron S tronic sarà nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre di questo 2020. Ricordiamo che oltre alla nuova A3 Sportback in questo 2020 è arrivata anche la nuova A3 Sedan.