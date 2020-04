Nuova Audi A3 Sedan: la berlina tedesca diventa ibrida, tutte le novità

La seconda generazione di Audi A3 Sedan è finalmente arrivata, mentre aspettiamo la nuova Audi A1 elettrica. Audi ha infatti pubblicato tutti i principali dettagli della berlina luxury, che oltre al suo classico look da coupé offre un cuore altamente tecnologico.

Il frontale si distingue per via di un ampio single frame esagonale con griglia a nido d'ape, con inediti gruppi ottici anteriori che nella variante top di gamma posso vantare anche la tecnologia LED Audi Matrix. Al lancio avremo tre motorizzazioni, la 2.0 TDI da 150 CV, la 1.5 TFSI da 150 CV e la più interessante 1.5 TFSI S tronic, con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e cylinder on demand, con regolare omologazione ibrida, boost elettrico e frenata rigenerativa.

La nuova plancia si differenzia invece per uno schermo touch da 10,1" che mette a disposizione tutti i servizi Audi Connect. Digitale anche la strumentazione della nuova Audi A3 Sedan, con display da 10,25" di serie per il controllo totale di tutte le principali informazioni di marcia. A richiesta è possibile montare anche l'Audi Virtual Cockpit Plus da 12,3", che offre diversi layout di visualizzazione e una grafica smaccatamente sportiva.

Il sistema MMI si avvale inoltre di una nuova main unit e una piattaforma infotainment di terza generazione MIB 3, con una potenza di calcolo dieci volte superiore al sistema MIB 2. Questo consente alla vettura di essere comandata con i controlli vocali e di sfruttare il Machine Learning, non mancano inoltre la radio DAB+ di serie e Amazon Alexa. Audi ha dato molto spazio anche ai nuovi sistemi di assistenza alla guida, per livelli altissimi di comfort e sicurezza. A richiesta si possono anche configurare sistemi come il cambio di corsia, l'avviso di uscita, l'assistente al traffico trasversale posteriore e l'Adaptive Cruise Assist. La nuova Audi A3 Sedan sarà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2020.