Nuova Audi A3 annunciata: sarà solo elettrica. Ecco quello che sappiamo

E' stata di fatto ufficialmente annunciata la nuova Audi A3, inedita hatchback della casa automobilistica di Ingolstadt, pronta a sostituire l'attuale generazione. A farlo sapere è stato il CTO dell'azienda, Oliver Hoffman.

Parlando ai microfoni del magazine britannico Autocar ha spiegato che la nuova Audi A3 (il nome non è confermato), arriverà prima del 2027 e indicativamente dal 2025, quindi fra due anni. La grande novità è che sarà una vettura a zero emissioni, solamente elettrica.

L'Audi A3 che nascerà avrà delle dimensioni un po' diverse rispetto a quella attuale, e sarà costruita sulla piattaforma elettrica SSP, Scalable Systems Platform, del gruppo Volkswagen. Fra le novità, il fatto che essendo elettrica, non ci sarà più la trazione anteriore, prima volta in assoluto dal 1996, e saranno presenti anche le due versioni più performanti, leggasi S3 e RS3.

L'autonomia della batteria dovrebbe aggirarsi sui 700 km, mentre la configurazione potrebbe essere duplice, leggasi 3 e 5 porte. Stando al render pubblicato da Autocar, è probabile che esteticamente appaia un po' diversa rispetto all'A3 che abbiamo imparato a conoscere, decisamente più muscolosa e con dimensioni più importanti, quindi con passaruota più grandi, un cofano più corto e una cabina più lunga.

“Comunichiamo oggi – le parole di Hoffman - che proporremo una vettura di segmento A, sotto la Q4. Sarà paragonabile all'A3”. Secondo il magazine britannico, chi ha visto le prime proposte di design della futura Audi A3, ha affermato che si sta cercando di sfruttare appieno quanto offerto dalla piattaforma SSP e il risultato potrebbe essere un vero e proprio gioiello.

Sicuramente si tratterà di un modello molto interessante che nel contempo metterà un po' di pressione alle rivali Classe A di Mercedes e Serie 1 di BMW per cui ancora non si prevedono piani elettrici nell'immediato futuro.

Grandi novità quindi in casa Ingolstadt, a cominciare dal fatto che Audi rivoluzionerà i nomi dei propri modelli, con l'A4 che diverrà A5 e non solo. Ma quando andranno in pensione i motori termici? Molte case hanno già stilato la loro roadmap per i prossimi anni.