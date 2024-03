Nuova Audi A3 2024 ufficialmente svelata: c'è anche il modello Allstreet

Audi ha svelato nelle scorse ore la nuova A3, o meglio, il restyling o facelift della fortunata Segmento C dei quattro anelli, prima indiscussa in quanto a vendite fra le berline compatte in Italia.

Si tratta del classico aggiornamento di metà vita che non prevede delle modifiche vistose ma che comunque aggiorna all'esterno, all'interno, sotto al cofano e in quanto a tecnologia, l'hatchback tedesca.



La nuova A3 sarà disponibile sul mercato in versione Sportback nonché Sedan, quest'ultima poco diffusa dalle nostre parti ma invece molto apprezzata nel nord e nell'est dell'Europa. Per quanto riguarda le novità più evidenti, come da foto spia emerse pochi giorni fa, la nuova Audi A3, avrà alcune novità estetiche come una griglia single-frame diversa, più larga rispetto al modello precedente, oltre allo spoiler stile S3 sul retro.



Inoltre spicca senza dubbio l'allestimento S che ora è più “cattivo” e senza dubbio più vicino alla RS3 rispetto a prima. Sul posteriore novità anche per quanto riguarda il diffusore e il posteriore. Come ogni restyling che si rispetti, anche le luci sono state riviste, mentre nell'abitacolo abbiamo delle modifiche alla console centrale, alla leva del cambio e alle bocchette di ventilazione. Interessanti inoltre le dotazioni di serie, leggasi il volante multifunzione in pelle ma anche il climatizzatore automatico, e altre funzioni tipo che sono ora presenti su tutte le versioni.



A bordo avremo anche l'Audi Virtual Cockpit, nonché la possibilità di ricaricare lo smartphone in maniera induttiva. Presenti anche due porte di ricarica USB-C nella console centrale più altre due nella zona posteriore. Fra le grandi novità anche la possibilità per la prima volta di serie di selezionare quattro diverse firme digitali delle luci di marcia diurna. “Ciò offre ai nostri clienti un grado di personalizzazione più elevato. Possono modificare l'aspetto del loro modello in qualsiasi momento. Le firme interpretano la sicurezza e l’agilità in modi diversi”, le parole di Cesar Muntada, responsabile del Design Light Experience presso AUDI AG. "Ciò vale anche per gli scenari coming home/leaving home, che sono stati progettati individualmente per ciascuna firma".



Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, non è ancora il momento del green anche se comunque Audi ha fatto sapere di essere al lavoro su un entry level elettrico, molto probabilmente la futura Audi A3.



Presente quindi il benzina 1,5 litri da 150 cavalli e il diesel da 2,0 litri sempre da 150 cavalli; per il primo motore è abbinato anche un cambio manuale a 6 rapporti, mentre per il diesel è solo automatico. Inoltre, nel secondo trimestre del 2021 verranno presentati altre varianti a sola combustione con un ibrido plug-in previsto per la fine dell'anno.



In occasione della presentazione della nuova A3 è stata svelata anche la versione Allstreet, un'A3 più alta da terra, 15 millimetri in più della Sportback, con ruote più grandi e posizione di guida rialzata. Si tratta di un crossover off road dal look muscoloso pensato per un pubblico avventuriero. "L'Audi A3 allstreet si distingue dal resto della famiglia A3 fin dalla prima impressione", le parole di Stephan Fahr-Becker, Team Leader Exterior Design presso AUDI AG. “Come crossover nella classe compatta premium, ha un aspetto assolutamente unico. L'obiettivo era mettere in risalto in modo ancora più evidente la maggiore altezza da terra del veicolo con specifici elementi di design". Per differenziarla dal modello "standard", l'Allstreet prevede una griglia più alta, mentre i cerchi in lega di serie sono da 17 pollici (disponibili anche 18 e 19).



Per quanto riguardi i prezzi, non sono stati comunicati quelli per l'Italia, ma per la Germania, la la Sportback 35 TFSI e S-Tronic parte da 35.650 euro. Ordini aperti da questo mese.