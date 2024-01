Nuova Audi A3 2024, pronto il restyling: ecco come sarà la Segmento C più amata d'Italia

E' tempo di grandi novità in casa VW. Dopo che è stata ufficialmente svelata la nuova Golf 2024, si prepara ora il restyling dell'Audi A3, la Segmento C dei 4 anelli.

L'Audi A3 è una delle auto più apprezzate nel nostro Paese, e nel 2023 è risultata essere la Segmento C più acquistata dagli italiani, con 11.348 immatricolazioni, davanti alla Ford Focus e alla BMW Serie 1.

L'ultima generazione dell'A3 è la numero 4 ed è stata lanciata nel 2020, di conseguenza siamo di fronte al classico facelift di metà “mandato”. Non c'è una data ufficiale per il reveal, ma indiscrezioni parlano di un arrivo nei concessionari già per la prossima primavera, di conseguenza è questione di giorni affinchè Audi sveli il tutto.

Essendo di fronte ad un restyling (la foto che trovate in copertina è a firma Carscoops e mostra appunto il nuovo modello durante gli ultimi test), le differenze con l'attuale generazione saranno minime, un po' come del resto avvenuto per la nuova Golf.



Ci saranno così delle novità nel frontale, con le due classiche prese d'aria ai bordi del paraurti inferiore per raffreddare i freni che saranno più scavate rispetto a quelle attuali. Rimane il grande nido d'ape centrale ma leggermente più piccolo rispetto alla generazione in corso, mentre i fari a led appaiono sostanzialmente invariati con la forma ad L orizzontale.

Sulla fiancata gli specchietti sembrano leggermente differenti, mentre per il resto la linea rimane identica. Infine, per quanto riguarda il posteriore (foto su questa pagina di CarExpert), le novità sembrerebbero essere più marcate, con il fascione inferiore del paraurti completamente rivisto, e lo stesso dovrebbe avvenire per le luci e la zona del portellone sotto il lunotto, che appare ora meno bombata. Inoltre, la versione sportiva S dovrebbe continuare ad avere quattro scarichi singoli, contro i due oblunghi previsti invece nel modello più performante, la RS.



Per quanto riguarda gli interni si sa ben poco se non che troveremo un sistema di infotainment aggiornato e implementato con l'intelligenza artificiale sulla falsa riga del nuovo Mbux di Mercedes.

Infine le motorizzazioni, a cominciare dal classico diesel da 150 cavalli, in aggiunta alle versioni ibride Mild e Plug-in, e le più performanti S ed RS che potrebbero avere fino a 320 e 450 cavalli rispettivamente. Per quanto riguarda i prezzi tutto tace, ma non dovrebbero discostarsi di molto dal listino attuale dell'A3 che parte da circa 30mila euro.