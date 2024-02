Nuova Aston Martin Vantage 2024 in arrivo: sarà la più veloce di sempre

Mancano solamente pochi giorni al grande debutto, quello di una supercar che potrebbe stravolgere il mercato dell'automobilismo di lusso, e non solo. Infatti, il 12 febbraio Aston Martin presenterà la nuova Vantage, il modello più veloce della lunga e invidiabile storia del costruttore britannico.

Il modello, dunque, verrà svelato insieme alla AMR24, la monoposto che gareggerà nella prossima stagione in Formula 1 (sapete che Liberty Media ha acquistato la Formula 1 per 301 milioni di dollari e oggi vale 18 miliardi?) e alla Vantage GT3. Aston Martin sulla sua nuova vettura, che arriva solamente pochi mesi dopo la DB12 (Aston Martin presenta la DB12 Volante, la stupenda versione cabrio del bolide inglese), sembra riporre molte aspettative.

Il 2024, come riportato dal sito Supercarblondie, si rivela essere "uno degli anni più impegnativi di sempre in termini di nuove uscite per il marchio". Sbagliare, dunque, non è nei piani. La nuova generazione della supercar inglese, continua la fonte, "sarà veloce quanto la DB12 e comoda quanto la DBX ma, allo stesso tempo, qualcosa di totalmente nuovo e diverso"; anzi, a dire il vero dovrebbe essere la vettura più veloce della storia di Aston Martin.

A quanto pare anche il suo prezzo dovrebbe rispettare tutte queste caratteristiche, aumentando vistosamente rispetto al listino dell'attuale versione del modello, che per inciso "costa effettivamente meno dell'orologio Audemars Piguet 'Spider-Man'", come segnalato da Supercarblondie. Infine l'auto, sulla quale aleggia ancora un alone di mistero, è già stata testata sul circuito al Nürburgring e vanterà una versione potenziata del V8 da 4,0 litri da 503 CV del modello di generazione attuale.