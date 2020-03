Nuova Aston Martin V-12 Speedster: a 300 km/h senza parabrezza

La settimana in corso è già diventata memorabile per gli appassionati delle auto in serie limitata di fattura inglese. Abbiamo infatti visto arrivare la Bentley Mulliner Bacalar e la sportiva McLaren 765LT, c'è però ancora un'altra sorpresa: la nuova Aston Martin V-12 Speedster.

Fra le tre è probabilmente la più particolare e iconica, forse anche la più difficile da guidare. Non tanto per il suo elettrizzante nervosismo, il suo motore V12 da 5.2 litri preso in prestito dalla DB11 genera infatti 700 CV di potenza e 750 Nm di coppia, ma per la mancanza totale del parabrezza. I due posti a disposizione non hanno alcuna protezione di fronte a loro, e immaginate a spingere la vettura ad alta velocità.

A proposito: il suo limite è fissato a 300 km/h, provate ora a guidare con l'acceleratore interamente schiacciato... Il suo scatto 0-96 km/h è poi possibile in appena 3,5 secondi, il miglior modo per fare il pieno di insetti in faccia nelle tiepide sere di primavera. Se questo può non fermarvi, arriva il prezzo a mettervi i bastoni fra le ruote: parliamo di 950.000 dollari, al cambio circa 850.000 euro. Gli ordini della V-12 Speedster sono attualmente aperti, ne esisteranno però solo 88, affrettatevi...