Nuova Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante: la Roadster da 770 CV

Lo scorso mese di gennaio Aston Martin ha presentato la sua nuova DBS 770 Ultimate, un nome che è anche un destino - visto che si tratta dell'ultima emanazione del V12 Aston Martin. Un propulsore che andrà in pensione facendoci un ennesimo regalo: nelle immagini la nuova Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante.

Rispetto alla Ultimate standard, in questo caso manca il tetto: siamo di fronte a una elegante e potente Roadster capace di erogare 770 CV di potenza e raggiungere una velocità di 340 km/h. La sua accelerazione 0-100 km/h è alquanto brutale: Aston Martin dichiara un intervallo di appena 3,6 secondi. La massima potenza viene raggiunta a 6.400 giri al minuto, mentre fra i 1.800 e i 5.000 giri possiamo contare su una spettacolare coppia di 900 Nm.

La vettura è già configurabile sul sito ufficiale di Aston Martin, potete divertirvi a personalizzarla con decine e decine di optional e colorazioni, infine potete inviare il vostro progetto direttamente al rivenditore - attenzione però perché sembra che gli esemplari disponibili siano stati già tutti venduti. Della DBS 770 Ultimate esisteranno soltanto 499 unità, 300 coupé e 199 Roadster Volante, come detto però è già tutto esaurito. Il lusso del resto non va mai in crisi... Se siete fra i pochissimi fortunati che riceveranno la loro DBS 770 Ultimate sappiate che le consegne inizieranno nel corso di questa estate 2023.