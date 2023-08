Aston Martin presenta la DB12 Volante, la stupenda versione cabrio del bolide inglese

Aston Martin presenta la nuova DB12 Volante, compagna della recente DB12 Coupé e appartenente alla nuova generazione di auto sportive del marchio britannico. Questo modello aperto combina prestazioni eccezionali e agilità con l'emozione della guida a tettuccio abbassato.

La DB12 Volante unisce stile elegante e carattere sportivo, mantenendo le tradizioni di vetture cabriolet ad alte prestazioni di Aston Martin, con tecnologie avanzate e un'ingegneria all'avanguardia. I dettagli della sottoscocca sono stati ottimizzati, portando a un aumento del 3,7% nella rigidità torsionale totale, migliorando le sospensioni e la connessione con il guidatore.

Le prestazioni della DB12 Volante sono impressionanti grazie al potente motore 4.0 Twin-Turbo V8, erogante 680 CV a 6.000 giri/min e 800 Nm nel range tra i 2750 e i 6000 giri/min. Con modifiche come camme, compressione e raffreddamento ottimizzati, offre un aumento del 34% di potenza rispetto alla DB11. Accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima di 325 km/h. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti adatta le cambiate alle modalità di guida. Il rapporto di trasmissione finale accorciato e differenziale elettronico assicurano agilità e stabilità. ESC a quattro stadi e cinque modalità dinamiche consentono la personalizzazione del comportamento di guida.

Vi avevamo già anticipato che Aston Martin sta lavorando per implementare nuove componenti nelle sue vetture attraverso collaborazioni con partner cinesi. La DB12 Volante presenta ammortizzatori adattivi intelligenti di nuova generazione con una distribuzione della forza ampliata del 500%, conferendo capacità dinamiche superiori rispetto ai rivali. I cerchi da 21 pollici con pneumatici Michelin Pilot S 5 "AML" garantiscono un'esperienza di guida pulita e precisa. I freni comprendono dischi in ghisa da 400 mm davanti e 360 mm dietro; l'opzionale Carbon Ceramic Brake (CCB) offre maggiore performance, riduzione dell'affievolimento dei freni e risparmio di peso.

Combinando prestazioni intense, maneggevolezza precisa e il piacere della guida a tetto aperto Aston Martin DB12 Volante integra il tetto "K-fold" elettrico, con una procedura a due fasi per un'apertura rapida e un carico bagagli ottimale. L'apertura richiede 14 secondi, funzionando fino a 50km di velocità. La capote esterna sarà disponibile in 4 colorazioni: nero (di serie), rosso, blu e "nero e argento", da combinare con vernice e interni. Il design esterno è pensato per risultare pulito ed elegante sia a capote alzata che abbassata risaltando il look da ogni angolazione.

Gli interni presentano dettagli distintivi come pannelli in legno o fibra di carbonio sugli schienali dei sedili e intarsi sulle portiere, offrendo lusso visivo. Il design pulito, materiali pregiati e l'infotainment avanzato, il sistema audio Bowers & Wilkins e l'HMI creano un'esperienza contemporanea e connessa. La DB12 introduce il nuovo sistema di infotainment Aston Martin, con un'app di connettività che offre interazione e controllo tramite dispositivi personali.

Il sistema di infotainment della DB12 Volante integra un touchscreen Pure Black da 10,25" con controllo capacitivo gestuale. Mantenendo un bilanciamento tra touchscreen e interruttori fisici, i pulsanti principali per operazioni meccaniche essenziali sono conservati. La navigazione supporta anche WHAT3WORDS per precisione globale. Apple CarPlay e Android Auto wireless consentono l'accesso alle app dei dispositivi.

Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, ha affermato: "La creazione di cabriolet sportive è sempre stata al centro di Aston Martin sin dal 1965, con la leggendaria prima Volante, lo Short Chassis. Questo concetto è parte essenziale del nostro approccio al design. La nuova DB12 Volante riflette questa filosofia: un'estetica elegante e muscolosa che esprime le straordinarie prestazioni del veicolo, con interni moderni e raffinati. Destinata agli appassionati della guida all'aria aperta, la DB12 Volante arricchisce ulteriormente la nostra straordinaria storia."

La presentazione mondiale della DB12 Volante avverrà durante la Monterey Car Week in California, con esposizioni al The Quail: A Motorsports Gathering e all'esclusiva clubhouse Aston Martin Club 1913 al Pebble Beach Concours D'Elegance. Aston Martin è pronta anche a rilasciare sul mercato la prima supercar elettrica nel 2026. La produzione della DB12 Volante inizierà nel terzo trimestre del 2023, con le prime consegne previste nel quarto trimestre dello stesso anno.