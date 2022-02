Nuova app Volvo scansiona auto parcheggiate e mostra specifiche, ma non funziona con tutte

Uno dei sogni di ogni amante delle automobili è avere uno strumento che consenta di fotografare una vettura e sapere ogni singolo dettaglio tecnico su di essa. Con l’intelligenza artificiale ciò potrebbe essere possibile, e il primo passo lo ha fatto Volvo con la sua nuova app “Volvo Street Configurator”.

Questa applicazione per smartphone è stata pensata con l’obiettivo di sostituire il Salone di Bruxelles rinviato al 2023 a causa del COVID-19: la pandemia, del resto, sta rendendo estremamente difficile la realizzazione di spettacoli automobilistici e showroom di ogni sorta. Proprio in seguito all’annuncio da parte degli organizzatori, Volvo ha deciso di sviluppare e rilasciare sul mercato questa applicazione – anche se solamente in Belgio, per ora.

Il sogno detto in apertura però sfuma con un semplice dettaglio: come si può già immaginare, questa tecnologia funziona solamente scattando fotografie a Volvo e non a qualsiasi vettura. Con l’immagine ottenuta, il sistema sfrutterà l'intelligenza artificiale per confrontarla con un enorme database di informazioni sulle possibili combinazioni di specifiche Volvo per determinare il modello, il colore e le finiture. Un vero e proprio prodigio della tecnica, seppur limitato!

Come spiegato da Peter Ampe, partner creativo di Famous Grey, agenzia dietro la realizzazione dell’app, questo è un ottimo esempio di come “tecnologia e creatività possano risolvere un problema aziendale”. La speranza, per ora, è quella di una diffusione maggiore nel resto del mondo e, magari, la realizzazione finale di un’app che consenta le stesse operazioni con tutti i veicoli.

A proposito di Volvo, la guida autonoma Ride Pilot è in fase di sviluppo.