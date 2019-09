La nuova app Tesla per smartphone può controllare i finestrini da remoto

Qual è il bello dell'essere un cliente Tesla? Poter avere un filo diretto con Elon Musk su Twitter, che non solo risponde alle domande del suo pubblico ma accetta anche consigli per migliorare l'esperienza utente offerta dai suoi veicoli. Grazie a questo si potrà presto controllare i finestrini dall'app Tesla su smartphone.

La conferma è arrivata ovviamente dal CEO della compagnia sul famoso social network dei cinguettii, che ha risposto a un post di Teslatunity. "Sembra che con l'app Tesla v3.10.0 si possano controllare i finestrini dell'auto (almeno quelle in beta), grazie!!", questo il post del gruppo su Twitter, che in passato aveva chiesto proprio a Elon Musk il controllo remoto dei vetri.

Il patron di Tesla con un sorriso a 32 denti (che possiamo immaginare) ha risposto: "Prego. Le proposte di nuove feature sono sempre ben accette". Che dire, chapeau. Sembra proprio con la suddetta app Tesla in versione 3.10.0 e il nuovo software V10, attualmente in Early Access per tutti gli utenti iscritti al programma, si possano chiudere o aprire i finestrini da remoto, come dimostrato anche da un video spuntato sempre su Twitter. Per scoprire tutte le altre novità del software Tesla V10 in arrivo sulle auto californiane vi rimandiamo a questo piccolo articolo "di raccolta".