Nuova AMG GT Track Series alla prova al Paul Ricard, il video a tutta velocità

Ancora una volta lo YouTuber Shmee150 ci sorprende con un video spettacolare per gli amanti delle supercar: dopo la corsa al Nürburgring con la Ferrari SF90 Stradale, egli ha avuto il privilegio di riprendersi alla guida della nuova AMG GT Track Series sul circuito francese Paul Ricard, in uno degli unici 55 esemplari esistenti.

Con un video pubblicato giusto pochi giorni fa, egli ha mostrato dall’inizio alla fine la sua esperienza in pista e nel paddock, dove inizialmente ci porta per ammirare la stessa AMG GT Black Series mentre aspetta di scendere sull’asfalto cocente. Egli, dunque, parla nel dettaglio delle modifiche applicate alla vettura, dalle barre anti-roll all’aggiustamento di aerodinamica e ruote per raggiungere velocità più elevate senza comunque perdere stabilità. Sotto il cofano, invece, si trova il motore 4 litri biturbo da 734 cavalli.

Il primo tour del tracciato ce lo offre a partire da circa 5 minuti e 40 secondi grazie a un sistema di telecamere interne che riprendono lui alla guida e un POV dall’interno dell’abitacolo. Sin da subito sentiamo il fantastico suono del motore anche a velocità moderata, mentre percorre la pista in un giro di riscaldamento. Come dice lui, è un’esperienza assurda da vivere di persona.

Successivamente, a circa 9 minuti e 30 inizia il vero giro veloce in solitaria, con una certa cautela data dal timore che Shmee ovviamente ha alla guida della AMG GT Track Series in edizione limitata. Dopo avere preso confidenza con un primo giro si lancia nel secondo, questa volta spingendo leggermente di più sull’acceleratore anche per farci gustare maggiormente il suono emesso dal cofano. Inutile dire che “non c’è due senza tre”, e questa volta il risultato è ancora migliore! Che altro aggiungere, se non un invito a guardare il filmato e godervi questa esperienza.

A proposito di video "on-board", eccovi Bruno Senna alla guida della McLaren Artura a Miami.