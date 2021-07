Nuova Alpine R5: il ritorno della Renault 5, in versione elettrica, è previsto per il 2024

Come già sappiamo, anche Alpine diventerà un brand full electric, con un processo di cambiamento che partirà nel 2024, con tre veicoli: una nuova A110 sviluppata assieme a Lotus, un crossover sportivo e soprattutto la R5, ossia una reinterpretazione in chiave moderna dell’iconica Renault 5 Turbo.

Queste tre vetture avranno l’onore e l’onere di iniziare la nuova vita di Alpine, che è diventato il brand EV sportivo del marchio Renault, dal momento che il reparto RS non esiste più. La Renault 5 infatti sarà la hatchback elettrica che andrà a sostituire la Zoe dal 2024, mentre l’Alpine R5 diventerà la versione pepata del modello.

La vettura standard avrà un motore da 100 kW (135 CV), mentre l’Alpine sfrutterà lo stesso motore del crossover Megane E-Tech, che vanta una potenza di 160 kW (217 CV). Gilles Le Borgne, capo ingegnere di Renault, ha dichiarato che il motore più piccolo è derivato dall’unità montata sulla Megane, ma è stato accorciato. In questo modo sfrutterà la stessa linea di produzione e la stessa tecnologia, ma con meno rame e altri elementi, così da renderlo più compatto.

La R5 però riuscirà a montare comunque il motore più grande, come confermato da Le Borgne a seguito di una domanda posta dai giornalisti di Autocar. L’auto standard accoglierà senza problemi il motore più potente, perché è negli interessi di Renault produrre le versioni sportive Alpine.

Sono ancora pochi i dettagli riguardanti il crossover sportivo del brand, che molto probabilmente sarà un rivale di Audi E-tron GT e della prossima generazione di Porsche Macan. Sfrutterà la stessa piattaforma CMF-EV della Megane, ma verrà rivisitata in chiave più sportiva.



Il propulsore scelto sarà nuovamente quello da 217 CV montato sull’asse anteriore e Le Borgne ha aggiunto che ci saranno sorprese per quanto riguarda il posteriore, probabilmente inerenti ad un sistema di torque vectoring in grado di restituitre un handling da riferimento.