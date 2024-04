Nuova Alpine A290, la 'Renault 5 più cattiva', è in arrivo: abbiamo la data

Ufficiale, Alpine A290 sarà presentata durante la 24 Ore di Le Mans il 13 giugno. Questo modello sarà il secondo della linea Alpine dopo la coupé A110 e segnerà il debutto del marchio nel settore delle auto elettriche. Tutto pare essere pronto per questa Hot-Hatch parente diretto della Renault 5.

Alpine A290 sarà disponibile in due varianti di potenza, con motori montati sull'asse anteriore per un'accelerazione bruciante. La batteria avrà una capacità di circa 52 kWh e offrirà un'autonomia di circa 383 chilometri. Il telaio della A290 è stato ottimizzato per una guida agile e stabile, con l'implementazione di caratteristiche peculiari delle auto sportive come tamponi idraulici alle sospensioni e torque vectoring sul motore anteriore.

La A290 presenta un bodykit in fibra di carbonio con macchie blu. I doppi scarichi integrati nello splitter posteriore sono in realtà finti. All'interno la A290 seguirà un approccio minimalista, con un layout a tre posti e controlli tradizionali analogici anziché touchscreen. Il design esterno presenta elementi aerodinamici ispirati alla Formula 1 e dettagli "simpatici" come gli scarichi che richiamano le ventole dei computer da gaming.

Inoltre, Alpine A290 potrebbe includere una caratteristica ispirata alla Formula 1: un pulsante "OV" che offre un boost di potenza per 10 secondi. Questo pulsante, attualmente in fase di messa a punto, fornirà un significativo incremento momentaneo di prestazioni. Il team di Alpine Racing di Formula 1 pare anche aver contribuito direttamente ad adattare l'aerodinamica della vettura, agendo sugli spazi sotto i fari a forma di X che aiuterebbero a ridurre la resistenza dell'aria.

Quanto al prezzo della A290, sappiamo con certezza che sarà ben più alto della sorella minore marchiata Renault e in linea con le sue concorrenti del segmento delle hot hatch elettriche, come la Mini Cooper. Dal momento che Renault 5 costerà tra i 24.000 e i 34.000 euro, è lecito aspettarsi un'ulteriore cifra decimale per l'A290, e quindi una richiesta a partire dalla soglia dei 45.000 euro. Inoltre, il futuro della linea di modelli Alpine seguirà una struttura di denominazione con il numero "2" per indicare il modello e il numero "90" per identificare la vena più o meno sportiva dell'auto.

