Nuova Alpine A290, la gemella 'cattiva' della Renault 5: le prime foto degli interni

In attesa della prossima Renault 5 E-Tech 100% elettrica si appresta ad essere svelata il 26 febbraio al Salone di Ginevra, i colleghi francesi di Automobile magazine, sono riusciti a dare n'occhiata agli interni dell'Alpine A290, la controparte francese sportiva.

A differenza della Renault 5, che ha mantenuto riservate le caratteristiche interne, l'Alpine A290 ha deciso di rivelarsi in tutta la sua audacia. Qui i designer hanno adottato un approccio decisamente futuristico, posizionando il sedile del conducente al centro, con i passeggeri disposti ai lati, seguendo uno schema a triangolo tipico delle hypercar o della Matra Simca Baghera. Questo va in controtendenza con gli interni delle prossima Renault 5, che richiamano invece lo stile anni '80.

Il prototipo è stato avvistato durante un test sulle strade innevate svedesi, come dimostra la targa verde. Il primo segno distintivo che rende questo avvistamento un vero e proprio prototipo della nuova Alpine A290, sono i cerchi, che sono protetti da un sottile foglio mimetico, ma offrono uno sguardo dettagliato sul design e sulla forma apparentemente definitiva. Sul veicolo sono presenti anche messaggi pubblicitari come "#alpinegoeselectric" e (tradotto) "Un nuovo modo per superare te stesso".

Le immagini confermano la presenza di fari in stile rally con motivo ad "X", così come la tonalità blu. All'interno, due grandi schermi sostituiscono il tradizionale pannello a doppia "L" visto su altri modelli Renault, mentre un volante sportivo rivestito in pelle blu completa l'atmosfera elegante e sportiva della Alpine A290. Si è parlato di recente anche della futura (non confermata) Alpine A310, che, secondo alcuni designer italiani, sarebbe un autentico capolavoro estetico in stile retrò.

Insomma, Alpine sembra proprio fare sul serio, e di voler ampliare la sua gamma di veicoli, infatti si parla anche di un possibile suv di lusso ispirato all'A110. Il tutto per sfidare Porsche Macan e Cayenne. Si prevede l'arrivo di questo mezzo entro il 2027-2028. Il capo design Antony Villain mira a replicare l'esperienza di guida dell'A110 però in veste di un SUV performante. Nonostante le sfide delle auto elettriche più pesanti (e della ridotta autonomia che comportano), Alpine adotterà soluzioni come un baricentro basso e tecnologia di Torque Vectoring.