Nuova Alpina B8 Gran Coupé: griglia illuminata e tanto lusso

BMW ha da poco rinnovato la famiglia Serie 8, proponendola nelle varianti Coupé, Cabriolet e Gran Coupé. Non poteva mancare la controparte Alpina, storico marchio di Buchloe che si occupa dal 1961 di splendide derivate BMW. Oggi vi presentiamo la nuova Alpina B8 Gran Coupé.

Visivamente differisce dalla Serie 8 Gran Coupé “liscia” per l’inedita griglia anteriore illuminata e per le esclusive finiture esterne verde e blu. Ampia scelta tra le vernici: i clienti potranno optare per tutti i colori ufficiali BMW e BMW Individual. Essendo una Alpina non possono mancare i cerchi in lega a venti razze, questa volta completati da pneumatici Pirelli 245/35 ZR21 all’anteriore e 285/30 ZR21 al posteriore.

All’interno troviamo il nuovissimo display Live Cockpit Professional da 12,3 pollici che sostituisce il vecchio modello da 10,25 pollici. Il battitacco è arricchito dal logo Alpina illuminato, lo stesso marchio è posto sul manettino dell’iDrive Controller. Lussuoso il volante, lavorato a mano e in pelle naturale. Alpina è alla stregua di una boutique artigianale: tra gli optional una quantità colossale di colori personalizzati, tipologie di materiali e finiture interne.

Sotto il cofano si cela lo stesso V8 biturbo da 4,4 litri del modello 2021. In questa versione il propulsore eroga 621 CV di potenza massima e 590 Nm di coppia. Il veloce cambio automatico a otto rapporti garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 324 km/h.

Se il racconto su Alpina vi ha intrigato vi consigliamo di dare un’occhiata alla fantastica Alpina B12 5.7 Coupé, un cimelio degli anni ’90. BMW nel frattempo sta sviluppando una misteriosa sportiva per omaggiare il cinquantesimo anniversario della divisione M.