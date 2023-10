Nuova Alfa Romeo Vulcano: ma quanto sarebbe bello il pick-up col Biscione?

Negli Usa le auto più vendute in assoluto sono i pick-up, un fenomeno che non conosce crisi e ogni anno, in cima alle classifiche, vi si trovano i vari F-150, RAM, Silverado e via discorrendo.

In Italia e in Europa in generale, il pick-up non è invece uno dei modelli che va per la maggiore, anche perchè i nostri lavoratori preferiscono i furgoni e i furgoncini: ma come sarebbe un pick-up in stile Alfa Romeo?

A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato Tommaso D'Amico, architetto e designer del web di cui spesso e volentieri vi abbiamo riportato le sue creazioni, fra le ultime, l'Alfa Romeo 167, splendida erede della mitica 166.

Appassionato di auto italiane, ha deciso di sviluppare la sua idea di un mezzo da lavoro con il biscione sul muso e il risultato lo trovate su queste pagine. “Veicolo di proporzioni ed aspetto esuberante, tale da poter contrastare tutti i moderni mezzi esistenti di pari utilizzo”, la descrizione di TDA, annunciando il suo “Vulcano”, nome scelto appunto per un ipotetico pick up di Arese. “Il modello del render – aggiunge - prende spunto dalle versioni di questo settore oggi esistenti, naturalmente, prevedendo materiali d’avanguardia e super tecnologia sia per interni e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria”.

Analizzando i disegni spicca senza dubbio il frontale, davvero imponente, con un muso molto alto dove troviamo al centro la classica calandra Alfa Romeo, l'immancabile logo, e i fari a led in stile Tonale e Stelvio. Bellissimo il paracolpi messo nella zona inferiore del paraurti, con tanto di scritta "Alfa Romeo" sagomata, mentre più in alto spiccano i grandi specchietti con le frecce annesse.

La linea laterale è classica, con le due portiere e il "gradino" per favorire l'ingresso nell'abitacolo, mentre i cerchi in lega sono i soliti di Alfa Romeo multi cerchio ma con ruote ovviamente alte per favorire la circolazione su terreni accidentati.

Bellissimo infine il retro, dove ritroviamo la scritta "Alfa Romeo" in centro, sagomata sulla portiera ribaltabile del cassone, quindi "Vulcano" sulla destra, e i due fari led per le luci, lo stop e la posizione, messa ai bordi. A completare il tutto, la placca in acciaio paracolpi, e i due tubi di scappamento incastonati direttamente nel paraurti.

Per quanto riguarda i motori, infine, Tommaso D'Amico ha pensato ad un 2.2 turbo benzina AT8 da 300 CV con trazione 4X4, ma anche versioni ibride ed elettriche.