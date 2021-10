Alfa Romeo Stelvio GT Junior 2022, motore e prezzo della nuova edizione speciale

Non può esistere presente senza che si faccia tesoro del passato. È ciò che pensano in Alfa Romeo, con la nuova Alfa Romeo Stelvio GT Junior 2022 intenta a omaggiare l'iconica GT 1300 Junior, manifesto degli intramontabili anni '60.

La nuova serie speciale Alfa Romeo Stelvio GT Junior, ispirata alla GT 1300, si basa sull'allestimento "Veloce", il più sportivo della gamma, caratterizzato esternamente dal colore Ocra Lipari. Commercializzata in quasi 100.000 unità dal lancio nel 1966, la GT 1300 Junior ha lasciato un segno forte sul mercato con il suo motore da 89 CV.



Oggi le cose sono ovviamente molto diverse e la nuova Alfa Romeo Stelvio GT Junior si presenta al mondo con un motore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, un 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale - per una vettura che conosce davvero pochissimi limiti.



Al di là del colore Ocra Lipari di cui abbiamo già parlato, l'allestimento si completa con cerchi in lega leggera da 21" a cinque fori, palette del cambio automatico di serie in alluminio solidali al piantone dello sterzo e ADAS di Livello 2 disponibili come optional. E ancora sensori di parcheggio anteriori, wireless charger per lo smartphone, portellone posteriore ad azionamento automatico, cristalli posteriori oscurati, Pack Noise Reduction, calotte specchio Dark Miron e fendinebbia a LED. Arriviamo così a parlare del prezzo: 72.750 euro. Sarà disponibile nelle concessionarie dal weekend del 13 e 14 novembre.



A proposito di omaggiare il passato, Alfa Romeo l'ha appena fatto anche con la Stelvio 6C Villa d'Este. In questo video invece vediamo un'Alfa Romeo Stelvio battersi contro una Macan e una X4 M.