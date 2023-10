Nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica, sarà così? Un cambiamento radicale

Il futuro di Alfa Romeo non è ancora stato scritto, arriveranno nuovi modelli e restyling di cui ancora non sappiamo nulla, motivo per cui i designer di tutto il mondo si stanno divertendo nella creazione di modelli di ogni tipo. Guardate ad esempio questo ipotetico nuovo Alfa Romeo Stelvio.

Archiviato il capitolo della nuova Alfa Romeo 33 Stradale presentata ad agosto, vettura super esclusiva che sarà prodotta in sole 33 unità, gli occhi degli appassionati si spostano altrove, ad esempio verso una nuova generazione di Stelvio - che in linea con l’attuale filosofia Stellantis potrebbe essere anche 100% elettrica. Anche se qualche produttore ha già fatto passi indietro in questo senso, con Volkswagen che vuole smettere di realizzare EV dal design eccentrico e futuristico, Alfa Romeo potrebbe decidere di applicare a Stelvio alcuni dettagli palesemente “elettrici”, come possiamo vedere in questi render.

Cambierebbero i fari anteriori, più affilati e aggressivi, si rinnoverebbe anche la griglia e di conseguenza il famoso trilobo di Alfa Romeo - per avvicinarsi ai render misteriosi del nuovo B-SUV Alfa Romeo. Se fin qui potremmo anche starci, è il posteriore che ci lascia maggiormente titubanti: a prendere tutta la scena sarebbe una firma luminosa a triangolo spalmata su tutto il portellone del baule. Ci piacciono invece le maniglie delle portiere a scomparsa, dettaglio che spesso caratterizza le auto elettriche e aiuta ad aumentare l’aerodinamica (e dunque l’autonomia). Cosa ne pensate, vi piacerebbe un nuovo Stelvio con questo design?