Nuova Alfa Romeo Stelvio, ecco come potrebbe apparire il SUV per la prima volta elettrico

Da qui al 2028 sono tanti i modelli che verranno sfornati dall'Alfa Romeo, a cominciare dalla Milano, primo B-SUV della storia del Biscione e prima elettrica di Arese, in arrivo il mese prossimo, il 10 aprile.

Fra il 2025 e il 2026 dovrebbe essere invece la volta della nuova Giulia e anche della nuova Alfa Romeo Stelvio, che diverranno per la prima volta full electric e che saranno prodotte sulla piattaforma di Stellantis STLA Large che permette auto con autonomia fino a 800km.



Il SUV sarà un vero e proprio “mostro”, sia in quanto a prestazioni quanto a batteria, e anche esteticamente la linea verrà completamente rinnovata. Ovviamente è difficile capire oggi come sarà la nuova Stelvio, alla luce del fatto che manchino ancora un paio d'anni, ma per provare ad ipotizzare il design futuro il canale Youtube Q-Cars ha realizzato un render che trovate anche su questa pagina e che a nostro avviso appare decisamente apprezzabile.

Sicuramente la Stelvio nuova non sarà così, ma le forme della realizzazione grafica appaiono molto convincenti e chissà che alla fine i designer di Alfa Romeo non si possano ispirare alla stessa. La cosa certa è che Alfa Romeo continuerà a produrre auto dalle linee sportive e nel contempo eleganti, e qualche indizio potrebbe arrivare in tal senso dalla prossima Milano, che come detto sopra verrà svelata a brevissimo, il prossimo 10 aprile.

Sarà un evento molto atteso tenendo conto dell'importanza dello stesso visto che, per la prima volta nella sua storia (salvo l'hypercar 33 Stradale prodotta in numero limitato), il Biscione entrerà nel mondo del full electric, cercando di superare i molti dubbi degli italiani nei confronti di questa alimentazione, ancora piuttosto restii a sposare la causa delle auto green.



Ricordiamo infine che oltre alla Stelvio, alla Giulia e alla Milano, Alfa Romeo è al lavoro su un SUV Premium di una categoria superiore rispetto alla Stelvio, per rivaleggiare contro i tedeschi.