Nuova Alfa Romeo Stelvio: il Biscione al lavoro sulla seconda generazione del SUV

Grandi novità in vista dei prossimi anni in casa Alfa Romeo. Il Biscione ha in programma diversi modelli solo elettrici con l'obiettivo di penetrare ulteriormente il mercato, soprattutto quello internazionale.

Alfa Romeo è il brand che ha registrato la crescita maggiore in Europa nel 2023, più ancora di Tesla, e ciò conferma quanto l'azienda di Arese stia lavorando bene riducendo i modelli e puntando su una clientela medio/alta, la stessa dei vari brand premium.

Nei piani dell'azienda vi è un nuovo SUV Alfa Romeo top di gamma, pronto a sfidare Q8 e iX, e nel contempo si sta lavorando al restyling della Stelvio, l'attuale Sport Utility Vehicle "principale" del marchio.

Il nuovo modello dovrebbe arrivare fra un paio d'anni, indicativamente fra il 2025 e il 2026, e nascerà su piattaforma STLA Large, realizzato quasi sicuramente nella fabbrica di Cassino dove verrà assemblata anche la nuova Giulia.

Per avere un'idea di come potrebbe essere il nuovo SUV meneghino, abbiamo pescato il render realizzato da Kelsonik, senza dubbio uno dei designer digitali più interessanti. L'idea è quella di mantenere la linea attuale ma introducendo delle piccole modifiche, a cominciare dai fanali anteriori, che risultano essere più sottili rispetto a quelli attuali, e che si raccordano poi con la classica presa d'aria di Alfa Romeo dove troviamo il logo incastonato. Riviste anche le feritoie nella zona inferiore del frontale, decisamente più squadrate.

Novità anche per il posteriore, che appare decisamente meno anonimo rispetto ad ora. Anche in questo caso Kelsonik ha lavorato sulla fanaleria, assottigliando le luci e raccordandole con una barra centrale, in linea con i design più moderni. Permangono i doppi scarichi e lo spoiler vistoso.

Non si tratta quindi di una rivoluzione ma semmai di un'evoluzione, come del resto ci si deve aspettare da un restyling. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per cercare di carpire qualche info in più.