Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025: la versione Quadrifoglio sarà il SUV più potente di sempre

Dopo la presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Milano, in casa Biscione è già tempo di pensare al prossimo modello, leggasi la nuova Stelvio. Il SUV principale di casa Arese verrà commercializzato nel 2025 e sarà totalmente nuovo.

Chi lo ha visto lo definisce fantastico, dalle forme straordinarie, di conseguenze l'hype è altissimo nei confronti della nuova vettura del glorioso marchio italiano di automobili. Ma come sarà? Difficile dirlo ma secondo gli inglesi di Auto Express, fonte decisamente autorevole, il nuovo Sport Utility Vehicle sarà in commercio anche nella versione Quadrifoglio, di conseguenza avremo una nuova versione “monstre” dell'amata Stelvio.

Il CEO di Alfa, Jean-Philippe Imparato, ha rivelato ad Auto Express nel 2022 che stava pensando ad una versione con il famoso badge verde anche per l'Alfa Romeo Tonale, ma in occasione del lancio della sopracitata Milano l'ipotesi è decaduta: “L'idea era quella di creare una versione Tonale da 400 cavalli, ma non siamo riusciti a realizzare tale versione ad un costo ragionevole e anche rispettando le emissioni di CO2 anche perchè se oggi in Francia vuoi immatricolare un'auto con emissioni superiori a 200 g/km, devi pagare delle enormi somme di denaro. Chi comprerà un Quadrifoglio in Francia? Un pazzo”.

Imparato ha quindi aggiunto che “La Tonale non avrà una versione Quadrifoglio, né avrà 400 cavalli. Il prossimo Quadrifoglio, è più che giusto dirlo, sarà la Stelvio”, confermando quindi che la nuova Milano non avrà la versione “super sportiva”. La nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 e Giulia 2026 saranno entrambe elettriche, e sorgeranno sulla piattaforma STLA Large nello stabilimento di Cassino.

Imparato ha spiegato che la Quadrifoglio dovrebbe avere 941 cavalli: "Questa è la cifra per il momento – ha detto ancora - se riusciremo a raggiungere i 1.000 CV, lo faremo, ma non sono assolutamente sicuro che sia la prima priorità dell'azienda o dei clienti”. Il CEO di Alfa Romeo, soffermandosi poi sull'elettrico, ha spiegato che la “Priorità è dare vita ad un’esperienza completamente sostitutiva a quella termica. Vuol dire guidare, fermarsi, caricare, prendere un caffè, fare pipì, ciao. Se devi aspettare due ore per caricare l'auto, uccide tutto. Se devi andare a 130 km/h, con le Fiat Panda che ti sorpassano o i camper che vanno più veloci di te, uccide tutto”. Prevedibile quindi una ricarica superveloce fino a 270 kW, con una batteria da 700 km.

