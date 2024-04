Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 e nuova Giulia 2026: saranno solo elettriche

In attesa che la nuova Alfa Romeo Milano venga ufficialmente svelata, fra soltanto cinque giorni, volgiamo lo sguardo ai prossimi anni, e precisamente al biennio 2025-2026, periodo estremamente importante per il Biscione.

L'anno prossimo, infatti, verrà svelata la nuova Alfa Romeo Stelvio, mentre nel 2026, l'anno successivo, spazio alla nuova Giulia. Si tratta di due vetture fondamentali per il futuro di Arese, tenendo conto che occupano due segmenti, quello dei D-SUV e delle berline, che sono estremamente desiderati non soltanto in Italia ma anche all'estero.

Cosa sappiamo delle due nuove Alfa Romeo? Ben poco, ma qualche info online è trapelata a cominciare dal fatto che la nuova Stelvio, a detta di quei pochi fortunati che hanno già avuto il piacere di vederla (molto probabilmente su carta o via render), sarà fantastica, favolosa, un vero splendore dal punto di vista estetico. Si sa inoltre che sia la nuova Stelvio quanto la nuova Giulia saranno entrambe solo ed esclusivamente full electric, quindi a batteria.

Ad oggi, infatti, non è prevista la realizzazione delle versione termica o ibrida delle due future auto col Biscione, di conseguenza per Alfa Romeo si tratterà di una vera e propria scommessa. Anche l'Alfa Romeo Milano che nascerà fra poco sarà elettrica, ma sarà prevista anche una versione ibrida, così come ad esempio è avvenuto per la Fiat 600e presentata lo scorso luglio, ma anche la Jeep Avenger o la Lancia Ypsilon.

In questi giorni si è tenuto a Torino il Meeting Stellantis new product 2024/2028 dove appunto sono stati presentati alcuni dei nuovi prodotti in uscita ai principali dealers italiani, e l'occasione è stata propizia per svelare la nuova Stelvio nonché la nuova Giulia. Entrambe saranno prodotte nello stabilimento di Cassino su piattaforma STLA Large e potranno avere un'autonomia fino a 700 km e potenze anche fino a 1.000 cavalli, ovviamente con riferimento alla versione più performante, leggasi la Quadrifoglio.

