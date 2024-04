Nuova Alfa Romeo Milano, video diretta streaming della presentazione: arriva il B-SUV

E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia: alle ore 17:00 di oggi, mercoledì 10 aprile 2024, sarà presentata in video diretta streaming la nuova Alfa Romeo Milano, il tanto atteso e chiacchierato B-SUV del marchio di Arese.

“L’attesa è finita! Alfa Romeo MILANO è pronta al suo debutto”, scrive il sito ufficiale di Stellantis che poi invita gli appassionati a godersi lo show in diretta: “Vivi “live” insieme a noi la coinvolgente World Premiere della nuova sportiva compatta Alfa Romeo che ridefinisce le regole del segmento”.

E ancora: “Nella città che chiamiamo casa, sta per aprirsi un nuovo capitolo della nostra storia. Il 10 aprile 2024 - ore 17:00, la nuova Alfa Romeo Milano verrà svelata al mondo in anteprima mondiale. Non perderti la diretta streaming, l'evento sarà trasmesso in inglese”.

Come anticipato dal gruppo, l'evento di presentazione della nuova Alfa Romeo Milano, con una coda che sembra richiamare l'Alfasud, si terrà dal cuore della Lombardia, come del resto non poteva essere altrimenti. La vettura sarà comunque realizzata in Polonia, nel noto stabilimento di Tychy, dove già costruiscono la Fiat 600e, svelata lo scorso luglio, e la Jeep Avenger, le due gemelle del nuovissimo B-SUV di Arese.

Come ormai ben noto, la Milano sarà elettrica, con una batteria da 54 kWh e un'autonomia da 400 chilometri, ma nel contempo sarà ibrida, quindi con un motore termico affiancato ad un piccolo propulsore green, che dovrebbe avere 100 o 136 cavalli, a seconda del powertrain che verrà montato sulla stessa B-SUV.

Sarà un'auto molto importante per Alfa Romeo in quanto segnerà il nuovo corso stilistico dell'azienda che proseguirà l'anno prossimo con l'arrivo della nuova Stelvio, e quindi nel 2026 con la nuova Giulia. Ecco perchè tutti i riflettori saranno puntati su Milano e sulla Milano, con la speranza che venga svelata una vettura bella e che incarni alla perfezione lo spirito di Alfa: siamo certi che non ci deluderà.

