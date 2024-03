Nuova Alfa Romeo Milano, la top di gamma costerà 45mila euro? I possibili prezzi

Mancano 15 giorni alla presentazione della nuova Alfa Romeo Milano. Il prossimo 10 aprile, infatti, si alzerà il sipario sul B-SUV di Arese, prima auto elettrica del marchio nonchè uno dei modelli più attesi dell'anno.

Del nuovo SUV meneghino sappiamo praticamente tutto, a cominciare dall'aspetto estetico, visto il clamoroso leak dell'Alfa Romeo Milano risalente allo scorso settembre, che ne ha svelato le forme. Sarà una vettura gemella della Jeep Avenger e della Fiat 600e, di conseguenza sarà lunga circa 4,2 metri e prodotta in Polonia, nello stabilimento di Tychy.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Milano sarà prevista in versione elettrica da 156 cavalli (stesso powertrain delle due gemelle di cui sopra), con un pacco batteria da 54 kWh e un'autonomia da 400 chilometri con una sola ricarica. Così come avvenuto per la Fiat 600e e la Jeep Avenger, ma anche per la recente Lancia Ypsilon, anche la Milano avrà una motorizzazione ibrida, quasi sicuramente il 1.2 3 cilindri da 100 cavalli (anche termico puro), con cambio manuale 6 marce. Pronto anche il modello da 136 cavalli con trazione integrale, lo stesso propulsore della Jeep Avenger 4xe, annunciata di recente. In quest'ultimo caso ci sarà un motore termico abbinato a due elettrici, uno all'anteriore e uno al posteriore, che daranno vita appunto alla doppia spinta.

Infine dovrebbe esservi spazio per la versione più cattiva, quella da 240 cavalli ed elettrica, stesso motore della Fiat 600e Abarth e della Lancia Ypsilon HF, che potrebbe prendere la denominazione Quadrifoglio. Per quest'ultima versione non vi sono però ancora certezze e non è da escludere che alla fine la Milano più potente possa essere termica o ibrida.

Veniamo infine alla domanda da un milione di dollari: quanto costerà il nuovo B-SUV di Alfa Romeo? Siamo solo nel campo delle ipotesi, nulla di ufficiale, ma vedendo i listini attuali è probabile che la versione ibrida possa partire da 23/25 mila euro, arrivando a quella elettrica da 33/35. La 4xe potrebbe invece avere un prezzo di 38/40mila euro, infine ci aspettiamo un listino da 45mila per l'eventuale versione Quadrifoglio. Ripetiamo che si tratta di nostre ipotesi e nulla di ufficiale.

